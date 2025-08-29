Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu! Ali Koç ve yönetimi resmi açıklamayı yaptı

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13-14 Eylül’de yapılacak, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa 20-21 Eylül’de yapılacak.

İMZA SAYISI AÇIKLANDI

Fenerbahçe, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacağını; ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın Genel Kurul toplantısının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye tam sayısı da 49.268 olarak deklare edildi.