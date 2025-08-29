SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu! Ali Koç ve yönetimi resmi açıklamayı yaptı

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu! Ali Koç ve yönetimi resmi açıklamayı yaptı
Emre Şen

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13-14 Eylül’de yapılacak, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa 20-21 Eylül’de yapılacak.

İMZA SAYISI AÇIKLANDI

Fenerbahçe de seçim tarihi belli oldu! Ali Koç ve yönetimi resmi açıklamayı yaptı 1

Fenerbahçe, 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacağını; ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde çoğunluk aranmaksızın Genel Kurul toplantısının gerçekleştirileceğini açıkladı.

Genel Kurul’a katılma hakkı olan üye tam sayısı da 49.268 olarak deklare edildi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş'tan İtalya'ya gittiSergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş'tan İtalya'ya gitti
Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'den ayrıldığını işte böyle öğrendi...Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'den ayrıldığını işte böyle öğrendi...
Anahtar Kelimeler:
Ali Koç fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Son dakika! Gazze tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'den ayrıldığını işte böyle öğrendi...

Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Fenerbahçe'den ayrıldığını işte böyle öğrendi...

29 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli

29 görüntülü sohbet ve flört uygulamasına erişim engeli

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de!

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Jose Mourinho'ya verilecek tazminat belli oldu! Dudak uçuklatan rakam...

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden para kazanacak! İşte sözleşmede yer alan o sürpriz madde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.