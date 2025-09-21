SPOR

Fenerbahçe'de seçimi Ali Koç kaybetti! Sadettin Saran'ı böyle tebrik etti

Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçti. Resmi olmayan sonuçlara göre 2 adaylı yarışta Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran oldu. Seçim sonrasında Ali Koç, Saran'ı tebrik etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Recep Demircan

Fenerbahçe bugün olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirdi. Saat 17.00'da sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan Sadettin Saran oldu. Böylece 7 yıllık Ali Koç dönemi sonra erdi.

SARAN'I BÖYLE TEBRİK ETTİ

Ali Koç seçimi kaybetmesi sonrasında Saran'ı tebrik etti.

KOÇ'TAN SARAN'A TEKLİF: "BERABER ÇIKALIM"

Konuşmada Koç, Saran'a "Konuşmaya beraber çıkalım" teklifinde bulundu. Saran da bu teklife olumlu yanıt verdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

