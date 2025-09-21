Fenerbahçe'de seçimi Ali Koç kaybetti! Sadettin Saran'ı böyle tebrik etti

Fenerbahçe bugün olağanüstü seçimli genel kurulu gerçekleştirdi. Saat 17.00'da sandıklar kapandı ve oy sayımına geçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni başkan Sadettin Saran oldu. Böylece 7 yıllık Ali Koç dönemi sonra erdi.

SARAN'I BÖYLE TEBRİK ETTİ

Ali Koç seçimi kaybetmesi sonrasında Saran'ı tebrik etti.

Seçimi kaybeden Ali Koç, Sadettin Saran'ı tebrik ettipic.twitter.com/1rJIvXLD4o — Mynet (@mynet) September 21, 2025

KOÇ'TAN SARAN'A TEKLİF: "BERABER ÇIKALIM"

Konuşmada Koç, Saran'a "Konuşmaya beraber çıkalım" teklifinde bulundu. Saran da bu teklife olumlu yanıt verdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.