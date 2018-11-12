Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı 10 gün yok

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Şener Özbayraklı'nın MR'ı çekildi.
Tetkikler sonucunda Şener'in adalesinde yırtık olduğu ve en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Sağlık heyeti, Şener Özbayraklı’yı Trabzonspor maçına yetiştirmek için yoğun tedavi uyguluyor, Ancak Şener’in Trabzonspor maçında oynaması zor gözüküyor. (Milliyet)
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