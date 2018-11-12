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Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı 10 gün yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.11.2018 14:30 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Şener Özbayraklı’nın tahmini en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Şener Özbayraklı 10 gün yok

Spor Toto Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u yendiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Şener Özbayraklı'nın MR'ı çekildi.

Tetkikler sonucunda Şener'in adalesinde yırtık olduğu ve en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sağlık heyeti, Şener Özbayraklı’yı Trabzonspor maçına yetiştirmek için yoğun tedavi uyguluyor, Ancak Şener’in Trabzonspor maçında oynaması zor gözüküyor. (Milliyet)

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şener özbayraklı Fenerbahçe

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