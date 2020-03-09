Bomba iddia! Fenerbahçe ve Şenol Güneş...

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili olarak "Büyük aşklar büyük kavgayla doğar. Şenol Güneş neden Fenerbahçe’yi çalıştırmasın?" ifadelerini kullandı.

Bu iddianın ardından sosyal medyada Şenol Güneş ismi Fenerbahçe taraftarları tarafından en çok konuşulan isimler arasına girdi.

İşte Fenerbahçe taraftarlarının Şenol Güneş hakkında yaptığı o paylaşımlar...



