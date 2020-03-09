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Bomba iddia! Fenerbahçe ve Şenol Güneş...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.03.2020 08:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürerken, sosyal medyada en çok konuşulan isim Şenol Güneş oldu.

Bomba iddia! Fenerbahçe ve Şenol Güneş...

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili olarak "Büyük aşklar büyük kavgayla doğar. Şenol Güneş neden Fenerbahçe’yi çalıştırmasın?" ifadelerini kullandı.

Bu iddianın ardından sosyal medyada Şenol Güneş ismi Fenerbahçe taraftarları tarafından en çok konuşulan isimler arasına girdi.

İşte Fenerbahçe taraftarlarının Şenol Güneş hakkında yaptığı o paylaşımlar...

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