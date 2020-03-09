Bomba iddia! Fenerbahçe ve Şenol Güneş...

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'le ilgili olarak "Büyük aşklar büyük kavgayla doğar. Şenol Güneş neden Fenerbahçe’yi çalıştırmasın?" ifadelerini kullandı.
Bu iddianın ardından sosyal medyada Şenol Güneş ismi Fenerbahçe taraftarları tarafından en çok konuşulan isimler arasına girdi.
İşte Fenerbahçe taraftarlarının Şenol Güneş hakkında yaptığı o paylaşımlar...
Sivasspor-G.Saray maçında penaltı atışı hatalı mı?
Fatih Terim'den flaş penaltı tepkisi
Semih Özsoy'dan flaş teknik direktör açıklaması
Trabzonspor'dan çok sert açıklama
Umut Meraş hedefini açıkladı
Fenerbahçe kabustan uyanamıyor
Kadın seyirci oranında lider Trabzonspor
Arjantin'de şampiyon Boca Juniors
Dortmund zirve takibini bırakmıyor
Kadınların maçında seyirci rekoru
Douglas ameliyat edildi
'Lütfen kadın futbol takımı kurun'
Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok
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