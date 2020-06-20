SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Serdar Aziz kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Serdar Aziz kadroya alınmadı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.06.2020 23:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de sakatlığı olan Serdar Aziz, Kasımpaşa maçı kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz kadroya alınmadı

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında sakatlanan ve yerini Jailson'a bırakan Serdar Aziz, son idmanda takımdan ayrı çalışmasına rağmen tamamen iyileşmediği tespit edilince kadroya alınmadı.

EMRE BELÖZOĞLU CEZALI

Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak.

Emre, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

3 OYUNCU SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklamasıBakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklaması
Fenerbahçe transferde ikinci imzayı attırdı!Fenerbahçe transferde ikinci imzayı attırdı!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fatih Portakal canlı yayında veda etti

Fenerbahçe transferde ikinci imzayı attırdı!

Fenerbahçe transferde ikinci imzayı attırdı!

G.Saray'ın borcu açıklandı!

G.Saray'ın borcu açıklandı!

F.Bahçe yıldız ismi kapıyor!

F.Bahçe yıldız ismi kapıyor!

Koronavirüse yakalandı!

Koronavirüse yakalandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kulübü satın alıyor!

Kulübü satın alıyor!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Gökhan Gönül Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Fenerbahçe'den bir bomba daha!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ali koç : siz benım vizyonumu kavrayamamışsınız , kavradık valla ali başkan 2 sene içinde ne vizyonun var hepsini kavradı fb taraftarı emreden medet um volkandan hoca yarat telefonlarla saha kenarındaki korkuluk tahire talimat ver valla anladı herkes senin vizyonu ula aziz nasıl beddua ettiyse artık mahvoldu kulup
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fenerbahçe'de Serdar Aziz kadroya alınmadı

F.Bahçe'de yıldız isim kardo dışı

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe yolunda

F.Bahçe'den G.Saray'a dev çalım!

Fenerbahçe Barış Sungur transferinde mutlu sona ulaştı

Fenerbahçe transferde ikinci imzayı attırdı!

Fenerbahçe seri peşinde

Fenerbahçe seri peşinde

Max Kruse'yi Werder Bremen de istemedi

Kruse'yi Werder Bremen de istemedi

Mykola Moroziuk'tan F.Bahçe'ye transfer sinyali: Neden olmasın

Yıldız isimden F.Bahçe'ye transfer sinyali

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.