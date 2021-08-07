Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Jose Sosa takımla çalıştı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarla sürdü.
Sarı-lacivertli ekipte yeni transfer Çağtay Kurukalıp, takımla çalışırken; sağlık kontrolünden geçirilen Burak Kapacak ise antrenmana katılmadı. Hafif sakatlıkları sona eren Serdar Aziz ve Jose Sosa ise takımla birlikte yapılan çalışmada yer aldı.
Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı kalan isimler ise çalışmalarına akşam saatlerinde yapacakları idmanla devam edecek. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA
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