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Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Jose Sosa takımla çalıştı

07.08.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 2021-22 sezonun ilk haftasında 15 Ağustos Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Jose Sosa takımla çalıştı

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarla sürdü.

Sarı-lacivertli ekipte yeni transfer Çağtay Kurukalıp, takımla çalışırken; sağlık kontrolünden geçirilen Burak Kapacak ise antrenmana katılmadı. Hafif sakatlıkları sona eren Serdar Aziz ve Jose Sosa ise takımla birlikte yapılan çalışmada yer aldı.

Sarı-lacivertli ekipte kadro dışı kalan isimler ise çalışmalarına akşam saatlerinde yapacakları idmanla devam edecek. Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü Serdar Aziz José Sosa
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