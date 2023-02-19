Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılıyor! Herkes Süper Lig'de kalmasını beklerken yeni rotası bambaşka...

Fenerbahçe'de Serdar Dursun dönemi sona eriyor. Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle birlikte formasına hasret kalan milli oyuncu ülkeden ayrılıyor. Süper Lig'den birçok kulübün kendisini istemesine rağmen teklifleri kabul etmeyen golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

YENİ TAKIMI RAKOW

Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, 31 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu öğrenildi. Serdar Dursun'u takımda tutmak istemeyen sarı-lacivertliler bu teklifi hemen kabul etti.

YENİ MACERAYA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe'de yedek pozisyonuna düşen milli oyuncunun yeni bir macera aradığı ve Rakow'un bu teklifini kabul ettiği öğrenildi. Herkes, Serdar Dursun'un Süper Lig'de kalmasını beklerken böyle bir sürpriz yapması sevenlerini şaşırttı.

