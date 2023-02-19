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Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılıyor! Herkes Süper Lig'de kalmasını beklerken yeni rotası bambaşka...

19.02.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yedek kulübesine hapsolan Serdar Dursun kesin olarak takımdan ayrılıyor. Forvet rotasyonuna Aubameyang'ı düşünen sarı-lacivertliler, Serdar Dursun'un menajerine ayrılık taleplerini iletti. Bu hamlenin ardından kulüp arayışlarına başlayan Serdar Dursun'un yeni rotası belli oldu.

Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılıyor! Herkes Süper Lig'de kalmasını beklerken yeni rotası bambaşka...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun dönemi sona eriyor. Jorge Jesus'un takımın başına gelmesiyle birlikte formasına hasret kalan milli oyuncu ülkeden ayrılıyor. Süper Lig'den birçok kulübün kendisini istemesine rağmen teklifleri kabul etmeyen golcü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

YENİ TAKIMI RAKOW

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Polonya Ligi ekiplerinden Rakow, 31 yaşındaki golcü oyuncu için Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu öğrenildi. Serdar Dursun'u takımda tutmak istemeyen sarı-lacivertliler bu teklifi hemen kabul etti.

YENİ MACERAYA SICAK BAKIYOR

serdar_dursun

Fenerbahçe'de yedek pozisyonuna düşen milli oyuncunun yeni bir macera aradığı ve Rakow'un bu teklifini kabul ettiği öğrenildi. Herkes, Serdar Dursun'un Süper Lig'de kalmasını beklerken böyle bir sürpriz yapması sevenlerini şaşırttı.

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