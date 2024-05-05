Fenerbahçe'de sezon sonu ayrılık kararı! Sarı-Lacivertli yönetim Joshua King'e kararını iletti, Norveçli isim eşyalarını bile topladı

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan isimlerden Joshua King ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beklentilerin altında bir performans sergileyen Norveçli isim ile sözleşme yenilemeyecek olan Fenerbahçe, sezonun en kritik dönemlerinde sakatlanan oyuncuya bu durum iletildi.

EŞYALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI

Tecrübeli futbolcu, İstanbul'daki eşyalarını toplamaya başladı. King'in İngiltere Championship'ten bir takımla anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Sakatlığı nedeniyle bu sezon 22 maç kaçıran King, çıktığı 23 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.





