SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de sezon sonu ayrılık kararı! Sarı-Lacivertli yönetim Joshua King'e kararını iletti, Norveçli isim eşyalarını bile topladı

Fenerbahçe'de sezon sonu ayrılık kararı! Sarı-Lacivertli yönetim Joshua King'e kararını iletti, Norveçli isim eşyalarını bile topladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.05.2024 18:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King ile sözleşme yenilemeyi düşünmeyen Sarı-Lacivertli yönetim oyuncuya bu kararını iletirken, Norveçli oyuncu eşyalarını toplamaya başladı. İşte detaylar...

Joshua King

Joshua King

NOR Norveç
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan isimlerden Joshua King ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Beklentilerin altında bir performans sergileyen Norveçli isim ile sözleşme yenilemeyecek olan Fenerbahçe, sezonun en kritik dönemlerinde sakatlanan oyuncuya bu durum iletildi.

EŞYALARINI TOPLAMAYA BAŞLADI

5f286ad7bed54be0802d30aa801e0e6a

Tecrübeli futbolcu, İstanbul'daki eşyalarını toplamaya başladı. King'in İngiltere Championship'ten bir takımla anlaşmak üzere olduğu gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

joshua-king-1877259

Sakatlığı nedeniyle bu sezon 22 maç kaçıran King, çıktığı 23 maçta 4 gol ve 4 asist kaydetti.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadroya alınmayan Bonucci'den paylaşım!Kadroya alınmayan Bonucci'den paylaşım!
Beşiktaş'ta Hasan Arat ve yönetimine 3 konuda tepki var!Beşiktaş'ta Hasan Arat ve yönetimine 3 konuda tepki var!
Kadın Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!Kadın Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray!
Anahtar Kelimeler:
transfer Joshua King fenerbahçe sezon erden
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da çıkarılıyor! İlk ateş yandı: "Bu hafta dağıtıma başlanıyor"

İstanbul'da çıkarılıyor! İlk ateş yandı: "Bu hafta dağıtıma başlanıyor"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.