Fenerbahçe’de sıcak saatler! Aziz Yıldırım’dan adaylık için önemli açıklama…

Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç yönetimine muhalif kongre üyeleri ile buluşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Genç üyeler, "Başkanım, takımın başına geçin. Bizlere yeniden eski başarılı günlerimizi yaşatıp sevindirin" talebinde bulunurken Aziz Yıldırım’ın cevabı gündem oldu.

'PANSUMAN YAPAR GİDERİM!'

Yıldırım’ın yaptığı açıklamada "Bildiğiniz gibi ben açıklamamı mayıs ayının sonunda yaptım. Bu aşamada benden bir şey beklemeyin. Siz gençler olarak öne çıkmalısınız. Organize olun, örgütlenin. Fenerbahçe’ye gençler olarak sahip çıkın. İmza toplamak sizin hakkınız. Benim gelmem önemli değil. Teveccüh olursa gelirim ama bu kısa süreli olur. Pansuman yapar giderim." dediği öğrenildi.

SEÇİM BELİRSİZLİĞİ DEVAM EDİYOR!

Fenerbahçe’de seçim zamanı tartışılmaya devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eylül ayında olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldıklarını açıkladıktan sonra taraftarlar ve muhalif yöneticiler ile başkan adayları tarafından tepki sesleri yükselmişti. Bu olaydan sonra başlatılan imza kampanyası ile seçimin erkene alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor.