SPOR

Fenerbahçe'de silinen veriler ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.10.2018 08:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç tarafından açıklanan verilerin silinmesi olayı açığa kavuştu. Aykut Kocaman'ın ekibindeyken Fenerbahçe'de göreve devam eden antrenörler, geçen sezonki verileri Damien Comolli'ye vermiş...

Fenerbahçe'de silinen veriler ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un iddia ettiği gibi görevlerine son verilen antrenörler tarafından verilerin silinmediği, sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından sportif direktör Damien Comolli'ye bir rapor ile birlikte verildiği ortaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın geçen sezonki tüm verilerinin sezon başında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından sportif direktör Damien Comolli'ye verildiği belirtildi. Kocaman sezon başında Comolli ile bir araya gelmiş ve takımla ilgili detaylı bir sunum yapmıştı.

Aykut Kocaman'ın bu sunumda takım ve oyuncularla ilgili tüm verileri Damien Comolli'ye bir dosya halinde sunduğu kaydedildi. Aykut Kocaman bu sunumda elindeki "kendi yöntemleriyle bulduğu" tüm bilgileri, analizleri ve verileri Comolli'ye aktardığı ve geçen sezonki tüm verilerin Fransız spor adamında bir dosya halinde mevcut olduğu bildirildi.

Öte yandan verilerin silinmediği, Başkan Ali Koç'un yanlış bilgilendirildiği öğrenildi. Bilgilerin de silinmediği ve iCloud'a (İnternet üzerinde bulut sunucusu) aktarıldığı ve orada durduğu kaydedildi. (Yeni Şafak)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ali koç aykut kocaman Damien Comolli

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