Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sesleri!

İddiaya göre, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bonservisi Genoa’da bulunan Sinan Gümüş ile ilgileniyor. Sinan Gümüş her iki kanatta da oynayabiliyor.

Antalyaspor forması giyen oyuncu geçen sezon başında Galatasaray’dan Genoa’ya transfer olmuştu.

