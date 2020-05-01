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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sesleri!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.05.2020 23:28 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sesleri yükseliyor. Sarı lacivertlilerin tecrübeli oyuncu için nabız yokladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sesleri!

İddiaya göre, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bonservisi Genoa’da bulunan Sinan Gümüş ile ilgileniyor. Sinan Gümüş her iki kanatta da oynayabiliyor.

Antalyaspor forması giyen oyuncu geçen sezon başında Galatasaray’dan Genoa’ya transfer olmuştu.

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