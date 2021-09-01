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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş takımdan ayrılmıyor

01.09.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş krizi yaşanıyor. Kendisine gelen transfer tekliflerini reddeden Gümüş, sözleşme bitiş tarihi olan Haziran 2023'e kadar olan ücretini istiyor.

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş takımdan ayrılmıyor

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş, sarı-lacivertlilerden ayrılmak için 2 sene boyunca kazanacağı tüm parayı peşin olarak almak istiyor.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Haber Global'e verdiği röportajda; "Bir oyuncu için iyi bir bonservis aldık ama gitmem diye tutturdu. Biz sakin şekilde telkinlerde bulunduk, 'Kalacağım' dedi. Maaşının iki misli paralar talep etti. Herhalde bir yere gidecek. Bize sorun yaratana biz de sorun yaratırız" sözleriyle işaret ettiği futbolcu ortaya çıktı.

GELEN TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ!

Fenerbahçe'nin yeni sezon kadro planlamasında yer almayan Sinan Gümüş'e Süper Lig'den Adana Demirspor, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Sivasspor ve Bundesliga'dan bir takım talip oldu. Sarı lacivertli kulübe gelen teklifleri reddeden Gümüş, Haziran 2023'te bitecek olan sözleşmesindeki tüm ücreti istiyor.

5 GOLE KATKI SAĞLADI

Kariyerinde Stuttgart, Galatasaray, Genoa, Antalyaspor, Fenerbahçe takımları bulunan 27 yaşındaki kanat oyuncusu geçen sezon 8'i ilk 11, 22 maçta oynadı ve 4 gol, 1 asist yaptı.

(AJANSSPOR)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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