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Fenerbahçe'de sistem değişiyor

13.11.2021 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de yükselişe geçmek isteyen Fenerbahçe'de Ali Koç'un açıklamalarının ardından sistem değişiyor. Vitor Pereira 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya geçiyor.

Fenerbahçe'de sistem değişiyor
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Süper Lig'in son 4 haftasında 11 puan kaybetti. Ligde son olarak Ülker Stadı'nda Kayserispor'la 2-2 kalan Fenerbahçe, lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kaldı. Bu sezon Süper Lig'de 20 toplayan Fenerbahçe, milli araya 7. sırada girdi.

Sarı-lacivertliler milli aranın ardından Galatasaray ile Nef Stadyumu'nda karşılaşacak. Kritik maç öncesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı açıklamaların ardından Vitor Pereira, sistem değişikliğine gitmeye karar verdi.

Sabah gazetesinin haberine göre takıma 3'lü savunma oynatan Vitor Pereira, 4'lü savunmaya geçecek. Portekizli çalıştırıcı savunmada Nazım, Kim, Szalai ve Novak'a görev verecek.

Vitor Pereira orta sahada Mert Hakan, Sosa ve İrfan Can Kahveci'ye görev verecek. Kanarya'nın ileri 3'lüsünü ise Osayi, Ferdi ve Berisha'dan oluşması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Vitor Pereira
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