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Fenerbahçe'de Slimani, Eljif, Reyes ve Alper, Bursaspor maçı kadrosunda yok

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de maç kadrosu açıklandı. Cezalı Slimani ve Eljif Elmas'ın yanı sıra Diego Reyes ve Alper Potuk da kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'de Slimani, Eljif, Reyes ve Alper, Bursaspor maçı kadrosunda yok

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, sakat ve cezalı futbolcuların yanı sıra Diego Reyes ve Alper Potuk 20 kişilik kafilede yer almadı. Sarı-lacivertlilerde İslam Slimani ve Eljif Elmas kart cezası, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin ise sakatlığı sebebiyle kadroda bulunmadı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın Bursa'ya götürdüğü futbolcular arasında şu isimler yer alıyor:

Volkan Demirel, Berke Özer, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Sadık Çiftpınar, Mauricio Isla, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Abdülcebrail Akbulut, Mehmet Topal, Jailson, Mehmet Ekici, Yassine Benzia, Ferdi Kadıoğlu, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Andre Ayew, Michael Frey, Roberto Soldado.


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Fenerbahçe slimani Eljif Elmas Diego Reyes alper potuk Bursaspor

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