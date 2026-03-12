Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat şoku! İspanya'da biletini kestiler

Yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir revizyona giden ve birçok isimle yollarını ayıran Fenerbahçe, kiralık olarak gönderdiği oyunculardan gelen haberlerle sarsılmaya devam ediyor. Bu isimlerin başında ise İspanya La Liga temsilcisi Real Betis'e kiralanan Faslı orta saha Sofyan Amrabat geliyor.

SAKATLIK TÜM PLANLARI BOZDU, BONSERVİS İPTAL!

İspanya macerasına oldukça formda başlayan ve La Liga'ya çabuk uyum sağlayan Amrabat için Real Betis yönetimi, oyuncunun bonservisini alma kararı vermişti. Ancak futbolun acımasız yüzü kasım ayında kendini gösterdi.

Deneyimli futbolcunun yaşadığı o ciddi sakatlık ve uzun süre sahalardan uzak kalması, İspanyol kulübünün tüm planlarını değiştirdi. Sabah'ta yer alan habere göre; yaşanan bu talihsiz gelişmelerin ardından Real Betis kurmayları, Sofyan Amrabat'ın bonservisini almaktan vazgeçerek dosyayı tamamen kapattı.

İSTANBUL YOLU GÖRÜNDÜ: SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR...

İspanyol kulübünün satın alma opsiyonunu kullanmama kararının ardından 29 yaşındaki yıldız futbolcuya sezon sonu yeniden İstanbul yolu göründü.

Bu sezon Real Betis formasıyla toplam 11 resmi maça çıkan ve skor katkısı (gol/asist) üretemeyen Amrabat'ın, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar geçerli uzun soluklu bir sözleşmesi bulunuyor. Sarı-Lacivertli yönetimin ve teknik heyetin, yaz kampında Faslı yıldız için nasıl bir yol haritası çizeceği şimdiden merak konusu oldu.