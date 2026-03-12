SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde dev darphane! Liverpool elenirse kasaya girecek rakam dudak uçuklattı...

18 Mart'ta Anfield Road'da oynanacak rövanş öncesi avantajı cebine koyan Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA'dan tam 12.5 milyon Euro daha kazanacak. Şu ana kadar Devler Ligi'nden 53.5 milyon Euro gelir elde eden Sarı-Kırmızılıların toplam kazancı, çeyrek final biletiyle birlikte tam 66 milyon Euro'ya ulaşacak! İşte kalem kalem o devasa kazanç tablosu...

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde dev darphane! Liverpool elenirse kasaya girecek rakam dudak uçuklattı...
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği muazzam performansla taraftarını mest eden Galatasaray, RAMS Park'ta elde ettiği 1-0'lık Liverpool galibiyetiyle çeyrek final ateşini yakarken, kulübün mali yapısını da şaha kaldırdı.

Avrupa'nın 1 numaralı kupasında boy gösteren ve elde ettiği sonuçlarla UEFA'nın para musluklarını sonuna kadar açan Cimbom, 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak rövanş maçından da istediğini alırsa kasasını adeta parayla dolduracak.

ÇEYREK FİNALİN FATURASI: 12.5 MİLYON EURO!

Galatasaray dan Şampiyonlar Ligi nde dev darphane! Liverpool elenirse kasaya girecek rakam dudak uçuklattı... 1

Şu ana kadar Devler Ligi arenasında müthiş bir gelir tablosu oluşturan Galatasaray, Liverpool engelini aşıp adını Avrupa'nın en büyük 8 takımı arasına yazdırması durumunda, UEFA'dan tam 12.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 435 milyon TL) dev bir çeyrek final bonusunu daha cebine koyacak.

İŞTE KALEM KALEM GALATASARAY'IN UCL KAZANCI

Galatasaray dan Şampiyonlar Ligi nde dev darphane! Liverpool elenirse kasaya girecek rakam dudak uçuklattı... 2

Sarı-Kırmızılıların bu sezon Şampiyonlar Ligi yürüyüşünde şu ana kadar elde ettiği toplam 53.5 milyon Euro'luk gelirin detaylı dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Turnuvaya Katılım Payı: 18.62 Milyon Euro

Performans Primleri (3 Galibiyet, 1 Beraberlik): 7 Milyon Euro

Lig Sıralaması Payı: 5.08 Milyon Euro

Yayın Gelirleri (Market Pool): 8.41 Milyon Euro

UEFA Katsayı Payı: 2.42 Milyon Euro

Play-Off Turu Bonusu: 1 Milyon Euro

Son 16 Turuna Yükselme Ödülü: 11 Milyon Euro

TOPLAM KAZANÇ 66 MİLYON EURO'YA ÇIKACAK!

Galatasaray dan Şampiyonlar Ligi nde dev darphane! Liverpool elenirse kasaya girecek rakam dudak uçuklattı... 3

Elde edilen bu kalemlerin toplamıyla halihazırda 53.5 milyon Euro'yu garantileyen Galatasaray yönetimi, 18 Mart'taki tarihi rövanşta tur biletinin alınmasıyla birlikte toplam kazancını 66 milyon Euro'ya taşıyacak. Başkan Dursun Özbek'in Liverpool maçının ardından soyunma odasında Victor Osimhen'in isteğiyle açıkladığı 5 milyon Euro'luk dev primin de, kulübün kasasına girecek bu devasa UEFA gelirlerinden karşılanması bekleniyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SON DAKİKA | Süper Lig'de kulüplerin beklediği haber hüsranla bitti! TFF'den 'Yabancı VAR' için kesin ve net karar...SON DAKİKA | Süper Lig'de kulüplerin beklediği haber hüsranla bitti! TFF'den 'Yabancı VAR' için kesin ve net karar...
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat şoku! İspanya'da biletini kestilerFenerbahçe'de Sofyan Amrabat şoku! İspanya'da biletini kestiler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Liverpool galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.