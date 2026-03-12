Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde dev darphane! Liverpool elenirse kasaya girecek rakam dudak uçuklattı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği muazzam performansla taraftarını mest eden Galatasaray, RAMS Park'ta elde ettiği 1-0'lık Liverpool galibiyetiyle çeyrek final ateşini yakarken, kulübün mali yapısını da şaha kaldırdı.
Avrupa'nın 1 numaralı kupasında boy gösteren ve elde ettiği sonuçlarla UEFA'nın para musluklarını sonuna kadar açan Cimbom, 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak rövanş maçından da istediğini alırsa kasasını adeta parayla dolduracak.
Şu ana kadar Devler Ligi arenasında müthiş bir gelir tablosu oluşturan Galatasaray, Liverpool engelini aşıp adını Avrupa'nın en büyük 8 takımı arasına yazdırması durumunda, UEFA'dan tam 12.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 435 milyon TL) dev bir çeyrek final bonusunu daha cebine koyacak.
Sarı-Kırmızılıların bu sezon Şampiyonlar Ligi yürüyüşünde şu ana kadar elde ettiği toplam 53.5 milyon Euro'luk gelirin detaylı dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
Turnuvaya Katılım Payı: 18.62 Milyon Euro
Performans Primleri (3 Galibiyet, 1 Beraberlik): 7 Milyon Euro
Lig Sıralaması Payı: 5.08 Milyon Euro
Yayın Gelirleri (Market Pool): 8.41 Milyon Euro
UEFA Katsayı Payı: 2.42 Milyon Euro
Play-Off Turu Bonusu: 1 Milyon Euro
Son 16 Turuna Yükselme Ödülü: 11 Milyon Euro
Elde edilen bu kalemlerin toplamıyla halihazırda 53.5 milyon Euro'yu garantileyen Galatasaray yönetimi, 18 Mart'taki tarihi rövanşta tur biletinin alınmasıyla birlikte toplam kazancını 66 milyon Euro'ya taşıyacak. Başkan Dursun Özbek'in Liverpool maçının ardından soyunma odasında Victor Osimhen'in isteğiyle açıkladığı 5 milyon Euro'luk dev primin de, kulübün kasasına girecek bu devasa UEFA gelirlerinden karşılanması bekleniyor.
