Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi'nde dev darphane! Liverpool elenirse kasaya girecek rakam dudak uçuklattı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği muazzam performansla taraftarını mest eden Galatasaray, RAMS Park'ta elde ettiği 1-0'lık Liverpool galibiyetiyle çeyrek final ateşini yakarken, kulübün mali yapısını da şaha kaldırdı.

Avrupa'nın 1 numaralı kupasında boy gösteren ve elde ettiği sonuçlarla UEFA'nın para musluklarını sonuna kadar açan Cimbom, 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak rövanş maçından da istediğini alırsa kasasını adeta parayla dolduracak.

ÇEYREK FİNALİN FATURASI: 12.5 MİLYON EURO!

Şu ana kadar Devler Ligi arenasında müthiş bir gelir tablosu oluşturan Galatasaray, Liverpool engelini aşıp adını Avrupa'nın en büyük 8 takımı arasına yazdırması durumunda, UEFA'dan tam 12.5 milyon Euro'luk (yaklaşık 435 milyon TL) dev bir çeyrek final bonusunu daha cebine koyacak.

İŞTE KALEM KALEM GALATASARAY'IN UCL KAZANCI

Sarı-Kırmızılıların bu sezon Şampiyonlar Ligi yürüyüşünde şu ana kadar elde ettiği toplam 53.5 milyon Euro'luk gelirin detaylı dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Turnuvaya Katılım Payı: 18.62 Milyon Euro

Performans Primleri (3 Galibiyet, 1 Beraberlik): 7 Milyon Euro

Lig Sıralaması Payı: 5.08 Milyon Euro

Yayın Gelirleri (Market Pool): 8.41 Milyon Euro

UEFA Katsayı Payı: 2.42 Milyon Euro

Play-Off Turu Bonusu: 1 Milyon Euro

Son 16 Turuna Yükselme Ödülü: 11 Milyon Euro

TOPLAM KAZANÇ 66 MİLYON EURO'YA ÇIKACAK!

Elde edilen bu kalemlerin toplamıyla halihazırda 53.5 milyon Euro'yu garantileyen Galatasaray yönetimi, 18 Mart'taki tarihi rövanşta tur biletinin alınmasıyla birlikte toplam kazancını 66 milyon Euro'ya taşıyacak. Başkan Dursun Özbek'in Liverpool maçının ardından soyunma odasında Victor Osimhen'in isteğiyle açıkladığı 5 milyon Euro'luk dev primin de, kulübün kasasına girecek bu devasa UEFA gelirlerinden karşılanması bekleniyor.