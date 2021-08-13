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Fenerbahçe'de şok! Caulker'ın lisansı çıkmadı

13.08.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı-Lacivertliler, TFF'ye 29 oyuncusunun lisansını çıkarttı. Toplamda 8 futbolcunun ise lisansı çıkmadı. Bu isimlerin arasında yeni transfer Steven Caulker'ın olması dikkat çekti.

Fenerbahçe'de şok! Caulker'ın lisansı çıkmadı

Kanarya'da 29 futbolcunun lisansı çıktı, 9 futbolcu ise lisans alamadı. Sarı-Lacivertliler'de kadroda düşünülmeyen yeni transfer Steven Caulker'ın lisans alamaması dikkat çekti. Vitor Pereira'nın son anda kararından döneceği, Caulker'ın değerlendirileceği konuşuluyordu ama İngiliz futbolcu 1 resmi maça bile çıkmadan ayrılabilir.

ZANKA SÜRPRİZİ

Öte yandan Zanka, Lemos, Sadık, Perotti ve Dirar'ın da lisansları çıkmadı. Zanka hazırlık maçlarında süre almıştı ama artık o da düşünülmüyor. Yeni transfer Burak Kapacak da lisans alamadı ancak onunla ilgili sorunun evraklarla ilgili olduğu kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Steven Caulker
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