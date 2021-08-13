Fenerbahçe'de şok! Caulker'ın lisansı çıkmadı

Kanarya'da 29 futbolcunun lisansı çıktı, 9 futbolcu ise lisans alamadı. Sarı-Lacivertliler'de kadroda düşünülmeyen yeni transfer Steven Caulker'ın lisans alamaması dikkat çekti. Vitor Pereira'nın son anda kararından döneceği, Caulker'ın değerlendirileceği konuşuluyordu ama İngiliz futbolcu 1 resmi maça bile çıkmadan ayrılabilir.

ZANKA SÜRPRİZİ

Öte yandan Zanka, Lemos, Sadık, Perotti ve Dirar'ın da lisansları çıkmadı. Zanka hazırlık maçlarında süre almıştı ama artık o da düşünülmüyor. Yeni transfer Burak Kapacak da lisans alamadı ancak onunla ilgili sorunun evraklarla ilgili olduğu kaydedildi.

