Fenerbahçe'de sol şeride Cristian Ramirez

Yıllardır sol bek konusunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için çalışmalara erken başlamıştı. Ancak bu kez de koronavirüs salgını patlak verdi. Dünya futbolu şu anda duraklama dönemine girerken transfer girişimleri de askıya alındı. Fakat Güney Amerika basını, Fenerbahçe’nin Rus ekibi Krasnodar’da forma giyen 25 yaşındaki sol bek Cristian Ramirez için girişimde bulunduğunu yazdı.
Geçtiğimiz yıllarda da Ramirez’in adı Sarı-Lacivertliler’le anılmış ancak bir türlü mutlu sona ulaşılamamıştı. İki kulüp arasında görüşmeler salgın sebebiyle askıya alınmadan önce Ramirez’in Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Koronavirüs belası biter bitmez yetkililer yeniden bir araya gelecek.
Ramirez’in piyasa değeri 7.5 milyon Euro... 1.74 boyundaki futbolcu, 21 kez Ekvador Milli Takımı’nın formasını giydi.
(AKŞAM)
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