Fenerbahçe'de Soldado ve Jailson'un sözleşmeleri feshedilebilir

Fenerbahçe yönetiminin, 8 maç ceza alan Jailson ile 6 maç ceza alan Soldado'yu son yılların en büyük para cezasını vermeye hazırlandığı öğrenildi. Bu rakam FIFA'nın sınır olarak kabul ettiği iki oyuncunun bir yıllık kazancının yüzde 10'unu geçmeyeceği belirtiliyor. Soldado'nun yıllık kazancı 2.5, Jailson'un ise 1.2 milyon Euro. Sarı-lacivertli takım, 4 maçtan fazla ceza aldıkları için iki oyuncunun da sözleşmesini tek taraflı feshedebilir.
(FOTOMAÇ)
Ünal Karaman: Hazmedebileceğimiz bir sonuç değil, çok üzgünüm
Dani Alves'in seks itirafına Guardiola'dan olay cevap
Galatasaray'ın Kayserispor maçında 7 eksik
Fikret Orman: Loris Karius'un bonservisini alacağız
Hasan Şaş'tan imalı paylaşım: Şerefinizi kaybedersiniz
Jerome Boateng'den Mesut Özil'e destek
Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı
Jorge Sampaoli'nin basın sözcüsü Zequi Sche: Fenerbahçe'nin görüşmeyi yalanlaması üzücü
Fenerbahçe sözleri: Sarı lacivertli sevda için uzun veya kısa en güzel Fenerbahçe sözleri
Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı
Hami Mandıralı: Burak Yılmaz da son yaptığı hareketlerden memnun değildir
Milan'a transfer yasağı gelebilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum