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Fenerbahçe'de Soldado ve Jailson'un sözleşmeleri feshedilebilir

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 10.11.2018 12:40 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, ceza alan Jailson ve Soldado'ya ağır bir para cezası vermeyi planlıyor. Sarı-lacivertliler ayrıca, 4 maçtan fazla ceza aldıkları için iki oyuncunun da sözleşmesini feshetme hakkına sahip.

Fenerbahçe'de Soldado ve Jailson'un sözleşmeleri feshedilebilir

Fenerbahçe yönetiminin, 8 maç ceza alan Jailson ile 6 maç ceza alan Soldado'yu son yılların en büyük para cezasını vermeye hazırlandığı öğrenildi. Bu rakam FIFA'nın sınır olarak kabul ettiği iki oyuncunun bir yıllık kazancının yüzde 10'unu geçmeyeceği belirtiliyor. Soldado'nun yıllık kazancı 2.5, Jailson'un ise 1.2 milyon Euro. Sarı-lacivertli takım, 4 maçtan fazla ceza aldıkları için iki oyuncunun da sözleşmesini tek taraflı feshedebilir.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe soldado Jailson Spor Toto Süper Lig

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