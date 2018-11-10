Fenerbahçe'de Soldado ve Jailson'un sözleşmeleri feshedilebilir

Fenerbahçe yönetiminin, 8 maç ceza alan Jailson ile 6 maç ceza alan Soldado'yu son yılların en büyük para cezasını vermeye hazırlandığı öğrenildi. Bu rakam FIFA'nın sınır olarak kabul ettiği iki oyuncunun bir yıllık kazancının yüzde 10'unu geçmeyeceği belirtiliyor. Soldado'nun yıllık kazancı 2.5, Jailson'un ise 1.2 milyon Euro. Sarı-lacivertli takım, 4 maçtan fazla ceza aldıkları için iki oyuncunun da sözleşmesini tek taraflı feshedebilir.

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