Fenerbahçe'de Soldado yokları oynuyor

İspanyol forvet, Slimani’nin yokluğunda önemli bir şans yakalayıp, uzun bir aradan sonra 11’de görev yaptı.

Roberto Soldado, kendini gösterip, takımına galibiyeti getirecek fırsatlar bulsa da bunları değerlendiremedi. Özellikle arka direkte bomboş pozisyonda topu dışarı atınca saç baş yolduran tecrübeli forvet, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. (FANATİK)

