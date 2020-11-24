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Fenerbahçe'de son dakika Gökhan Gönül gelişmesi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 24.11.2020 16:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.

Fenerbahçe'de son dakika Gökhan Gönül gelişmesi!

G.Birliği deplasmanına sağ beksiz giden ve bu bölgede Lemos'u oynatan Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesi Nazım Sangare'den gelen "İkinci derece yırtık var, iki hafta oynayamaz" haberiyle adeta yıkıldı… Ancak genç hocanın imdadına tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül yetişti. Hocasıyla bir görüşme yapan 35 yaşındaki futbolcunun "Şu an itibariyle tam olarak hazır değilim. Ancak elimden geleni yapıyorum. Hafta içerisinde tedavi ve idman programını birlikte yürüteceğim. Pazar gününe kadar oynayacak hale gelirim. Siz planlarınızı ben varmışım yapabilirsiniz" dediği bildirildi.

ARKADAŞLARINA 'OYNAYACAĞIM' SÖZÜ VERDİ

Tecrübeli oyuncunun kritik mücadelede takımı yalnız bırakmak istemediği, hafta içerisinde sağlık heyetiyle koordineli bir şekilde çalışarak en kısa sürede takıma katılmayı hedeflediği kaydedildi. Gökhan'ın oynayıp oynamayacağına maç gününe kadar yapılacak tetkiklerden çıkacak sonuçlar etkili olacak. 35 yaşındaki tecrübeli oyuncunun takım arkadaşlarına da "Merak etmeyin derbide sahada olacağım" ifadelerini kullandığı gelen bilgiler arasında...

GEÇEN SEZON BEŞIKTAŞ'TA F.BAHÇE'YE GOL ATTI

35 yaşındaki Gökhan geçen sezon Beşiktaş formasıyla ligdeki iki Fenerbahçe maçında da sahada yer almıştı. Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı ilk derbide bir gol attı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
buda şikebahçeye şirin gözükmek için biyerini yırtıyor bastonunu unutma sakın maça çıkarken yoksa daha ağır sakatlık kaçınılmaz
adam adam.senin canını yerim ben
Anasına söven taraftarı yaglayan gökhan bu ha 200 bin lira daha fazla para verdi diye anasına söven şikebahçeyi sıvazlıyor edersiz
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