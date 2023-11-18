Fenerbahçe'de son karar verildi! Ryan Kent ve Joshua King gidiyor, Rade Krunic ve Al Musrati ile görüşülüyor...

Fenerbahçe'de devre arasında takıma yeni oyuncular katılacak. Yaşanan sakatlık problemleri sonrası transfer yapma ihtiyacı duyan sarı-lacivertliler iki oyuncusuyla da kesin olarak yollarını ayıracak.

RYAN KENT VE JOSHUA KING

İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan bu iki oyuncuya kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi. Joshua King'i bonservisiyle göndermek isteyen sarı-lacivertliler, Ryan Kent'i ilk tercih olarak kiralamak istiyor.

YERLERİNE OYUNCU BAKILIYOR

Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerin ise yine Rade Krunic ve Al Musrati olduğu öğrenildi. İsmail Kartal'ın da onayıyla bu iki isimle dirsek temasına başlayan sarı-lacivertlilerde devre arası bir hayli hareketli geçecek.





