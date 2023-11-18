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Fenerbahçe'de son karar verildi! Ryan Kent ve Joshua King gidiyor, Rade Krunic ve Al Musrati ile görüşülüyor...

18.11.2023 13:21 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçecek. İsmail Kartal'ın yaptığı değerlendirme sonucu Ryan Kent ve Joshua King ile yollar kesin olarak ayrılacak. Yabancı kontenjanında yer açmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, bu iki ismin yerine yeni bir oyuncu alacak.

Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de devre arasında takıma yeni oyuncular katılacak. Yaşanan sakatlık problemleri sonrası transfer yapma ihtiyacı duyan sarı-lacivertliler iki oyuncusuyla da kesin olarak yollarını ayıracak.

RYAN KENT VE JOSHUA KING

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İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan bu iki oyuncuya kendilerine kulüp bulmaları için mesaj gönderildi. Joshua King'i bonservisiyle göndermek isteyen sarı-lacivertliler, Ryan Kent'i ilk tercih olarak kiralamak istiyor.

YERLERİNE OYUNCU BAKILIYOR

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Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerin ise yine Rade Krunic ve Al Musrati olduğu öğrenildi. İsmail Kartal'ın da onayıyla bu iki isimle dirsek temasına başlayan sarı-lacivertlilerde devre arası bir hayli hareketli geçecek.

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Joshua King fenerbahçe transfer dönemi
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