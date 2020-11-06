Fenerbahçe'de Sosa'ya sakatlık şoku! Konyaspor maçında yok!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın sahasında ağırlayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yarınki maçın son taktik çalışması yapıldı. İdmana tam kadro çıkan Sarı-lacivertlilerde, kasık bölgesinde ağrı hisseden Jose Sosa çalışmayı yarıda bıraktı. Tedavisine başlanan futbolcunun yarınki maçın kadrosuna alınmayacağı belirtildi.
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