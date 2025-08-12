Fenerbahçe'de Sportif Direktör Devin Özek müjdeyi verdi! Taraftarları heyecan sardı... Transferler geliyor...

Temsilcimiz Fenerbahçe Hollanda ekibi Feyenoord’u Kadıköy’de farklı mağlup ederek, adını Play-Off turuna yazdırırken, Sportif direktör Devin Özek taraftarlara transfer müjdesi verdi.

‘‘BİRKAÇ TRANSFER DAHA GELECEK!’’

Transfer hakkında konuşan Devin Özek, ''Transfer önemli ama daha da önemli olan bu atmosfer, takımdaki atmosfer. Çok iyi çalışıyoruz. Transferler çok iyi bence. Yaptığımız transferler çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz ve birkaç transfer daha gelecek.'' dedi.

JOSE: RAPORU DEVIN’E VERDİM

Jose Mourinho transferler için gerekli raporları ilgili kişilere teslim ettiğini belirterek, ‘‘Kamuoyu önünde asla transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Skriniar, Duran ve Semedo’nun katkısını herkes gördü.’’ İfadelerini kullandı.