Fenerbahçe'de Sportif Direktör Devin Özek müjdeyi verdi! Taraftarları heyecan sardı... Transferler geliyor...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kadıköy’de Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştı. Rakibini 5-2’lik skorla deviren sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi Play-Off turuna adını yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sportif direktör Devin Özek transfer için sinyal verdi.

Burak Kavuncu

Temsilcimiz Fenerbahçe Hollanda ekibi Feyenoord’u Kadıköy’de farklı mağlup ederek, adını Play-Off turuna yazdırırken, Sportif direktör Devin Özek taraftarlara transfer müjdesi verdi.

‘‘BİRKAÇ TRANSFER DAHA GELECEK!’’

Fenerbahçe de Sportif Direktör Devin Özek müjdeyi verdi! Taraftarları heyecan sardı... Transferler geliyor... 1

Transfer hakkında konuşan Devin Özek, ''Transfer önemli ama daha da önemli olan bu atmosfer, takımdaki atmosfer. Çok iyi çalışıyoruz. Transferler çok iyi bence. Yaptığımız transferler çok önemli. Şimdi devam ediyoruz. İnşallah devam edeceğiz ve birkaç transfer daha gelecek.'' dedi.

JOSE: RAPORU DEVIN’E VERDİM

Fenerbahçe de Sportif Direktör Devin Özek müjdeyi verdi! Taraftarları heyecan sardı... Transferler geliyor... 2

Jose Mourinho transferler için gerekli raporları ilgili kişilere teslim ettiğini belirterek, ‘‘Kamuoyu önünde asla transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Skriniar, Duran ve Semedo’nun katkısını herkes gördü.’’ İfadelerini kullandı.

