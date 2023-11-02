Fenerbahçe'de stoper bölgesine eski Beşiktaşlı geliyor! Yönetim devre arasında imza attırmak istiyor...

Şampiyonluk yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de gündem stoper transferi... Beşiktaş'ın eski oyuncusu Serdar Saatçı'yı gündemine alan sarı-lacivertliler, genç isme devre arasında imza attırmayı planlıyor.

ELDE STOPER KALMADI

Önce Luan Peres, ardından Serdar Aziz, Djiku ve son olarak Becao'yu sakatlık kurbanı veren Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozulmuş durumda. Savunma hattının çökmesi yönetimi kara kara düşündürürken devre arasında hamle yapılmasına karar verildi.

SERDAR SAATÇI LİSTENİN İLK SIRASINDA

Fenerbahçe, Portekiz'in Braga takımında forma giyen Serdar Saatçı'yı stoper transferinde ilk sıraya yazdı. 20 yaşındaki genç oyuncu için kiralama teklifi yapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler bu transferi satın alma opsiyonuyla birlikte bitirmek istiyor.





