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Fenerbahçe'de stoper bölgesine eski Beşiktaşlı geliyor! Yönetim devre arasında imza attırmak istiyor...

02.11.2023 14:49 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yaşanan üst üste sakatlıkların ardından stoper bölgesi sıkıntıya girmiş durumda. Özellikle Becao'nun en az 2 ay sahalardan uzak kalması sarı-lacivertlilerde moralleri bir hayli bozdu. Fenerbahçe yönetimi devre arasında stoper transferi için eski Beşiktaşlı oyuncuyu gözüne kestirdi.

Fenerbahçe'de stoper bölgesine eski Beşiktaşlı geliyor! Yönetim devre arasında imza attırmak istiyor...
Serdar Saatçı

Serdar Saatçı

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Braga
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Şampiyonluk yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe'de gündem stoper transferi... Beşiktaş'ın eski oyuncusu Serdar Saatçı'yı gündemine alan sarı-lacivertliler, genç isme devre arasında imza attırmayı planlıyor.

ELDE STOPER KALMADI

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Önce Luan Peres, ardından Serdar Aziz, Djiku ve son olarak Becao'yu sakatlık kurbanı veren Fenerbahçe'de moraller bir hayli bozulmuş durumda. Savunma hattının çökmesi yönetimi kara kara düşündürürken devre arasında hamle yapılmasına karar verildi.

SERDAR SAATÇI LİSTENİN İLK SIRASINDA

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Fenerbahçe, Portekiz'in Braga takımında forma giyen Serdar Saatçı'yı stoper transferinde ilk sıraya yazdı. 20 yaşındaki genç oyuncu için kiralama teklifi yapmaya hazırlanan sarı-lacivertliler bu transferi satın alma opsiyonuyla birlikte bitirmek istiyor.

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