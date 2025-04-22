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Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Kayserispor beraberliği sonrası bir de ayrılık depremi... Yıldız isim kalmak istemiyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.04.2025 10:36
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Fenerbahçe'de hiç hesapta olmayan şekilde Kayserispor karşısında alınan 3-3'lük beraberlik sonrası moraller hayli bozulurken bir sürpriz de yıldız isimden geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sular durulmuyor! Kayserispor beraberliği sonrası bir de ayrılık depremi... Yıldız isim kalmak istemiyor
Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor ile sürpriz bir şekilde 3-3 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de alınan bu beraberlik sonrası sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

MOURINHO İLE DEVAM

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Yaşanan bu puan kaybı sonrası Portekizli hoca Mourinho'nun gönderileceğine dair iddialar ortaya atılırken, yönetim kararını verdi. Portekizli hocaya güvenini sürdüren Koç ve yönetimi, Mourinho ile önümüzdeki sezon da devam etme kararı aldı.

YILDIZ İSME TALİP

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Fenerbahçe’de bir diğer önemli gelişme de takıma devre arasında kiralık olarak katılan Milan Skriniar’da yaşandı. Gelir gelmez takıma adapte olan ve savunmanın bel kemiği haline gelen Slovak stopere, Premier Lig’den talip çıktı.

AYRILMAK İSTİYOR

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Sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan Skriniar için İngiliz devlerinin PSG’ye 25-30 milyon euro seviyelerine geldiği belirtilirken, Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki stoper için bu rakamlara çıkmayacağı öğrenildi. Öte yandan oyuncunun da ayrılmak istediği öne sürüldü.

GALATASARAY ETKİSİ...

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Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde ezeli rakibi Galatasaray’ın elinden aldığı tecrübeli futbolcu için Davinson Sanchez sonrası savunmasında bir türlü istikrar yakalayamayan Tottenham’ın oldukça istekli olduğu biliniyor.

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