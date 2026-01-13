FENERBAHÇE'DE SÜPER OYUN, SÜPER FİNAL VE SÜPER KUPA...

3'ün 5'in hesabına bakmadan oyuncuyu getirdi ve o isim de sana maçı kazandırdı. Tabii ki Guendouzi'den bahsediyorum. Elbette katılıyorum bana göre de 30 milyon euro fazla bir rakam ama 25'e 3 Şubat'ta almak varken, 10 Ocak'ta 30'a indirdi Saran. Hem de Süper Kupa finaline bile yetiştirdi. Kader o ki o da geldi gol attı ve oynadığı oyunla maçın adamı seçildi. Bartuğ Elmaz-İsmail ikilisi ile maça çıkmak varken, Guendouzi-ismail ile çıktı ve üstünlüğü eline aldı.

Sadettin Saran ilk transferini 6 Ocak’a, ikinci transferini 10 Ocak’a yetiştirdi. Yetmedi alt yapı kontenjanı için kendisine Avrupa'da avantaj getirecek Mert Günok'u getirdi. Nokra atışı teşhis, doğru tedavi ama hızlı tedavi. Ali Koç döneminin aksine en doğru iş hızlı, hızlı, hızlı...

KADER GAYRETE AŞIKTIR...

Saran yönetiminin bir diğer azmi ise şurdan anlaşılıyor. Dorgeles Nene Milli takımıyla maçtan 1 gece evvel elendi ve o gece özel jetle oyuncuyu aldırdı İstanbul'a getirdi. Nene maçta sonradan oyuna girdi pek de görünmedi ama olsun rotasyonda o da olsun dedi Saran. Bu da yetmedi. Hava berbat, soğuk, buz kesiyor. Taraftarını düşündü ve KALİTELİ yağmurluk ayarladı. Anlattık işte Guendouzi'yi 10 gun sonra getirse bile kimse ses etmeyecekken o finale yetiştirdi. Bir şeyi çok istedin ve oldu. Şu an hem kupa hem psikolojik üstünlük sarı-lacivertlilerde. Ee ne demişler kader de gayrete aşık...

CİMBOM'A DOĞRU TEŞHİS VE DOĞRU TEDAVİ LAZIM...

Süper Kupa'da alınan mağlubiyet sonrası ortalık biraz karıştı Galatasaray'da. Benim gördüğüm bir kargaşa var orada. Sorunun ne olduğunu teşhis etmeden tedavi için harcanan çaba boşa gider. Kemerburgaz'da teşhisin ve tedavinin ne olduğuna dair içsel olarak bir şeye emin değilim. Transferde medyaya o kadar isim düştü ki birbirinden epey farklı profiller bir de bunlar! Bir orta saha takviyesi istiyor Okan hoca belli ki ama profil nasıl? Sert 6 mı? Pasör 8 mi? yoksa yeni Mertens mi ne? Gündeme gelenlere bakıyorum Onyedika iyi bir 6 sert, dinamik tamam anladık. Bir gün sonra bakıyorum Fabian Ruiz... Dünya çapında pasör bir 8 kendisi. Öbür gün bakıyorum bu seferde Atalantalı Ederson. 10 numara daha çok kendisi... Yani problem ne o anlaşılmamış ki çözüm doğru olsun. Büyük YAZIK!

GALATASARAY'DA KRİZ Mİ VAR? ÇANLAR KİMİN ÇALIYOR?

Gelelim işin Kemerburgaz tarafına! Süper Kupa sonrası sosyal medya resmen yandı. Galatasaray'ın taraftar grubu ultrAslan bile açıklama yayınladı. Kendi PR'ını yapanların kulüpten gitmesi gerektiğini belirterek isim vermeden sportif direktör Abdullah Kavukçu'yu işaret ettiler. Yetmedi Başkan Dursun Özbek hem takımın son durumundan hem de yağmurluk meselesinden dolayı taraftardan özür diledi. Bir karışıklık var burada. Transferlerde yaşanan gecikmeler ile son günlerde alelacele yapılan işler artık sabırları taşırdı. Özellikle de ezeli rakibinin Sadettin Saran önderliğinde hep doğru işler yapması ve seni finalde yenmesi artık son nokta oldu. Çanlar artık sarı-kırmızılı yönetimde çalıyor bence...