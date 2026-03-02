Mynet Trend

Nilgün Arabacı

Kolesterol sessizce damarları tıkıyor

Kolesterol, tansiyon, şeker... Günümüzde en yaygın görülen hastalıklar. Yüksek kolesterol çoğu zaman belirti vermeyip yıllar içinde damarların daralmasına ve maalesef ki kalp krizi ile felç riskinin artmasına neden olabiliyor. Bu nedenle kolesterol, hissedilmese bile ciddiye alınması gereken en önemli sağlık risklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Erken fark edilmediğinde, ilk belirtisi hayati bir kriz olabilir.

Kolesterol, aslında vücut için gerekli bir maddedir. Hücre yapısında yer alır, hormon üretiminde görev alır. Kandaki kolesterol seviyesi normalin üzerine çıkabilir. Sorun tam da burada başlar. Özellikle “kötü kolesterol” olarak bilinen LDL’nin yükselmesi, damar duvarlarında birikerek zamanla damarların daralmasına neden olur.

BAZEN KALP KRİZİ SONRASI FARK EDİLİYOR

Bu süreç genellikle sessiz ilerler. Yıllar boyunca hiçbir belirti vermeden devam edebilir. Kişi kendini tamamen sağlıklı hissederken, damarların iç yüzeyinde ciddi daralmalar oluşmuş olabilir. Bu nedenle kolesterol yüksekliği, çoğu zaman ilk kez kalp krizi ya da damar tıkanıklığı sonrası fark edilir.

KOLESTEROLÜ YÜKSELTEN DURUMLAR

Hareketsiz yaşam, sağlıksız beslenme, aşırı yağ tüketimi, sigara ve genetik faktörler kolesterolün yükselmesinde önemli rol oynar. Özellikle fast food, kızartma ve işlenmiş gıdalar bu süreci hızlandırır. Buna karşılık düzenli egzersiz, sebze ağırlıklı beslenme ve sağlıklı yağların tercih edilmesi kolesterol seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

DÜZENLİ KAN TAHLİLİ ŞART

Kolesterolü kontrol altında tutmanın en etkili yolu ise düzenli kan tahlilleridir. Çünkü bu risk, ancak ölçülerek fark edilebilir. Erken dönemde alınan önlemler, ileride yaşanabilecek ciddi kalp ve damar hastalıklarının önüne geçebilir.

Kolesterol, sessiz ilerleyen ama sonuçları ağır olabilen bir risktir.

