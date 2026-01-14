Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Cenk Tosun, Becao derken Fred'de gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gelecek oyuncular konusunda olduğu kadar gidecek isimler içinde hareketlilik sürüyor. Teknik direktör Domenico Tedeco'nun kadro dışı bırakılan ikili takımdan ayrı çalışırken, transfer dönemi süresince takımdan ayrılmaları için teklif getirmeleri istendi.

KASIMPAŞA'DAN ATAK!

İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katan Kasımpaşa, Cenk Tosun ve Rodrigo Becao ile de ilgileniyor. İstanbul ekibi her iki oyuncu içinde Fenerbahçe'ye resmi teklifini yaparken, sarı-lacivertlilerden cevap bekleniyor.

CENK TOSUN İLE ANLAŞTI!

Kasımpaşa, Fenerbahçe’den Cenk Tosun ile prensipte anlaştı. Kasımpaşa ve Fenerbahçe, Cenk’in maaş paylaşımı konusunda anlaşırsa transfer gerçekleşecek. Kasımpaşa, Fenerbahçe ile Cenk Tosun’un sezon sonuna kadar olan maaşı için anlaşmak istiyor. Cenk’in Fenerbahçe’yle sözleşmesi Haziran 2026’da biteceği için transfer bonservisiyle gerçekleşecek.

4.FENERBAHÇELİ OLACAK...

Bu transferlerin gerçekleşmesi durumunda Kasımpaşa'da eskiden Fenerbahçe'de forma giymiş oyuncu sayısı 4'e yükselecek. Kasımpaşa daha önce Attila Szalai'yi kadrosuna katmıştı.

FRED GİDİYOR...

Guendouzi'nin gelişi ile birlikte forma süresinde azalma meydana gelecek oyuncu için kulüp aramaya başlayan Fenerbahçe'ye Brezilya'dan haberler geldi. Fred için ayrılık kararı alındığı ve oyuncuya transfer izni verildiği aktarıldı. Atletico Mineiro, Internacional ve Olympiakos'un oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

BECAO'DA AYRILIYOR...

Fenerbahçe'de kendisine takım bulması istenen oyunculardan biri de Brezilyalı savunmacı Rodridgo Becao. Becao ile ilgilenen kulüpler arasında hem Brezilya Ligi ekipleri hem de Kasımpaşa bulunurken, oyuncunun Brezilya'ya biraz daha yakın olduğu öğrenildi.