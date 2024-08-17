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Fenerbahçe'de sürpriz Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Mourinho inat etti ve istediğini yapacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.08.2024 10:20
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Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun görüştüğü Brighton kulübü transferi noktalamak istiyor. Bir süredir bonservis pazarlığı yapan İngiliz kulübü Ferdi'yi kısa süre içinde takıma dahil etmek isterken Fenerbahçe cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de sürpriz Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Mourinho inat etti ve istediğini yapacak...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz kulübü Brighton'a imza atması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

35 MİLYON EURO

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Brighton'ın Ferdi için 35 milyon Euro ödeyeceği ve kısa süre içinde transferi açıklayacağı iddia edilirken Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

GÖZTEPE MAÇI KADROSUNDA OLACAK

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Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu'nun antrenmanlara başladığı ve Mourinho'nun özel tercihiyle Göztepe maçı için İzmir'e götürüleceği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcı transfer görüşmelerine rağmen Ferdi'yi ilk 11'de oynatmak istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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