Fenerbahçe'de sürpriz Ferdi Kadıoğlu gelişmesi! Mourinho inat etti ve istediğini yapacak...

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz kulübü Brighton'a imza atması beklenirken sürpriz bir gelişme yaşandı.

35 MİLYON EURO

Brighton'ın Ferdi için 35 milyon Euro ödeyeceği ve kısa süre içinde transferi açıklayacağı iddia edilirken Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi.

GÖZTEPE MAÇI KADROSUNDA OLACAK

Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu'nun antrenmanlara başladığı ve Mourinho'nun özel tercihiyle Göztepe maçı için İzmir'e götürüleceği öğrenildi. Portekizli çalıştırıcı transfer görüşmelerine rağmen Ferdi'yi ilk 11'de oynatmak istiyor.