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Fenerbahçe'de sürpriz Markovic gelişmesi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.08.2018 09:04 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin, Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp'un planları arasında yer almayan Lazar Markovic'i transfer etmek üzere olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de sürpriz Markovic gelişmesi

Liverpool'da yeni sezonda Jurgen Klopp tarafından kadroda düşünülmeyen Lazar Markovic'in yeni sezonda tekrardan Fenerbahçe'ye döneceği iddia edildi. Sırp basınındaki haberlere göre, Markovic'in Fenerbahçe'ye transferi an meselesi.

Bir dönem Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen ve sonrasında üst üste yaşadığı sakatlık problemlerinin ardından kiralık gittiği kulüplerde beklenen performansı sergileyemeyen Lazar Markovic, yeni sezonda Jurgen Klopp'un planları arasında yer almıyor.

Öte yandan Sırp basınındaki haberlere göre, Fenerbahçe'nin Lazar Markovic'i kiralamak için girişimlerde bulunduğu ve önümüzdeki günlerde bu transferin gerçekleşeceği iddia edildi.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Markovic Spor Toto Süper Lig liverpool

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