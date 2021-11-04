Fenerbahçe'de Szalai'ye dünya devinden inanılmaz teklif!

İspanya'da basınında çıkan habere göre Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Szalai'ye teklif yapacak.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Todofichajes'te yer alan habere göre Fenerbahçe'deki performansıyla göz dolduran Szalai için en az 20 milyon Euro'luk bir teklifle kapıyı çalacak.

Başkan Ali Koç, Szalai için bekledikleri bonservisin en az 20 milyon Euro ve üzeri olduğunu ifade etmiş ve dedikodulara son noktayı koymuştu. Atletico Madrid'in devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol'dan kadrosuna kattığı Attila Szalai, Fenerbahçe'deki performansının yanı sıra Macaristan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Macar stoper 3 gol kaydetti. Attila Szalai'nin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 11 milyon Euro



