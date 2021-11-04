SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Szalai'ye dünya devinden inanılmaz teklif!

Fenerbahçe'de Szalai'ye dünya devinden inanılmaz teklif!

04.11.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin peşinde olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'de Szalai'ye dünya devinden inanılmaz teklif!
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya'da basınında çıkan habere göre Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Szalai'ye teklif yapacak.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Todofichajes'te yer alan habere göre Fenerbahçe'deki performansıyla göz dolduran Szalai için en az 20 milyon Euro'luk bir teklifle kapıyı çalacak.

Başkan Ali Koç, Szalai için bekledikleri bonservisin en az 20 milyon Euro ve üzeri olduğunu ifade etmiş ve dedikodulara son noktayı koymuştu. Atletico Madrid'in devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Apollon Limassol'dan kadrosuna kattığı Attila Szalai, Fenerbahçe'deki performansının yanı sıra Macaristan Milli Takımı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de 38 maça çıkan Macar stoper 3 gol kaydetti. Attila Szalai'nin Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 11 milyon Euro


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Vitor Pereira: UEFA Kupası'nı isterimVitor Pereira: UEFA Kupası'nı isterim
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Atlético Madrid Attila Szalai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

Dev maça sürpriz hakem!

Dev maça sürpriz hakem!

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Deprem! Beklenen oldu

Deprem! Beklenen oldu

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Dilediğiniz yere götürebileceğiniz en iyi katlanır bisiklet çeşitleri

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.