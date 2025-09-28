SPOR

Fenerbahçe'de Szymanski, bu sezon Süper Lig’de ilk golünü kaydetti

Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü Antalyaspor’a attı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında konuk ettiği Antalyaspor’u 2-0 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin ikinci golü Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski’den geldi.

26 yaşındaki futbolcu, maçın 90+2. dakikasında Archie Brown’un sol kanattan sert ortasında kaleci Julian topu elinden kaçırırken, Szymanski arka direkte kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Polonyalı futbolcu, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb ile deplasmanda oynanan mücadelede de takımının tek golüne imza atmıştı.

Mücadeleye yedek başlayan Sebastian Szymanski, 87. dakikada Talisca’nın yerine dahil oldu.

