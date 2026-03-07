SPOR

Herkes bu geceyi konuşacak! Beşiktaş taraftarından Galatasaray derbisinde rekor denemesi

Beşiktaş, Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbiye üç puan hedefiyle hazırlanırken, siyah-beyazlı taraftarlar da tribünlerde büyük bir atmosfer oluşturmayı planlıyor. Özel pankartlar hazırlayan taraftarlar, 2013 yılında Gençlerbirliği maçında ulaşılan 141 desibellik ses rekorunu derbide kırmayı hedefliyor.

Cevdet Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak dev derbide ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş'ta tüm planlar 3 puan üzerine kurgulanırken, taraftarlar da gözünü rekora dikti.

DEV PANKART HAZIRLIĞI

Siyah-beyazlıların tribünde boş yer bırakmaması beklenirken, özel pankartlarla takımlarını destekleyecekleri ve izleyenlere görsel şölen sunmaya hazırlandıkları bildirildi.

REKOR DENEMESİ

Öte yandan 11 Mayıs 2013'te oynanan Gençlerbirliği maçında 141 desibellik ses seviyesine çıkan Beşiktaşlı taraftarlar, Galatasaray derbisinde bu rekoru geliştirmeyi hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:
Derbi son dakika beşiktaş galatasaray
