Fenerbahçe'de Talisca ile mutlu son! Yeni sözleşmesi bile belli oldu

Sarı-Lacivertlilerde beklenen haber geldi ve Brezilyalı golcü Anderson Talisca ile nikah tazelendi. Fenerbahçe uzun bir süredir yıldız isimle sözleşme görüşmelerinde bulunurken, maaş konusunda küçük farklar vardı. Ve son görüşme ile bu sorun da giderildi...

MADDİ ŞARTLAR BELLİ OLDU!

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Brezilyalı futbolcu ile yıllık 5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme imzalandı.

GÖRÜŞMELER BİR TÜRLÜ BİTMİYORDU...

Yönetimin Talisca'ya sunduğu ilk sözleşme teklifi, oyuncu cephesinden "beklentilerin altında" bulunduğu gerekçesiyle kabul görmemişti. Ancak süreci uzatmak istemeyen ve oyuncunun kafasının karışmasını önlemeyi hedefleyen Fenerbahçe, teklifi güncelledi.

YILDIZ İSMİN PERFORMANSI ONU İLK SIRAYA KOYDU!

Anderson Talisca bu sezon Fenerbahçe formasıyla 33 maça çıktı. Brezilyalı yıldız söz konusu 33 karşılaşmada 14 gol atıp 9 asist yaparak 23 gole direkt katkı sağlarken, bu performansıyla takımın önde gelen isimlerinden oldu. Sarı-lacivertli takımda teknik direktör Domenico Tedesco, Jhon Duran ve En-Nesyri'nin takımdan ayrılmasının ardından Sidiki Cherif'in önüne Talisca'yı düşünüyor. Takıma henüz yeni katılan ve bir alışma süreci olan Cherif'in öncelikle yedek olarak bekleyeceği belirtildi.