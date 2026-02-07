Fatih Tekke: "Galibiyeti camiamıza hediye ediyoruz"

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Samsunspor’u 3-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Net bir skorla galip geldikleri için mutlu olduklarını ifade eden Tekke, "Zor bir deplasmanda çok iyi bir kadroya karşı güzel bir galibiyet aldık. Bizim için kolay bir maç yok. Samsunspor’a da Avrupa’da başarılar dilerim. Türkiye’yi Avrupa’da çok güzel temsil ediyorlar, başarılı sonuçlar alıyorlar. Galibiyeti camiamıza hediye diyoruz. İnandığımız, beklediğimiz gibi mücadelemize devam ediyoruz. İçeride çok güzel bir ortamımız var. Çok zor bir noktadan buraya geldik. Deplasman galibiyeti olmayan bir Trabzonspor vardı. 6 ayda bu çocukların mücadelesiyle şu an geldiğimiz noktadayız. Verilen mücadele saygıyı ve daha fazla desteği hak ediyor. Hemen bunu atlatıp, hafta sonundaki önemli maça hazırlanacağız" dedi.

"ZUBKOV, FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞEBİLİR Mİ BELLİ DEĞİL"

Geçiş oyununu sevmediğini dile getiren Tekke, "Oyunun sonunda formasyonumuzu değişip çift forvete döndük. Orada da geçiş oyununa döndük. İnsanımız geçiş oyununu çok seviyor. Futbol günümüzde üst seviyede geçiş oynamıyor. Trabzonspor sadece geçiş oynayamaz. Geldiğimde her maçın yıldızı kaleci oluyordu, geldiğimden beri bu durum 2-3 kez yaşandı. Geldiğimizden beri iyi olmaya çalışıyoruz. Zubkov, Fenerbahçe maçına yetişebilir mi belli değil. Bugün konuşulacak şey, oyuncuların verdiği duygu çok değerliydi. Bu duyguyu devam ettirmek zorundayız. Bu da sadece tek başına değil, herkesin desteğiyle olacaktır. Oyuncularımızın değeri çok iyi noktada. Biz takım olarak kriz anları yaşamadık, çok yaşatmak istediler ama yaşamadık, yaşayabiliriz. Bu çocuklara çok pozitif olmak gerekir. Bu kadar mücadele etmemizin tek bir sebebi, taraftarımızın yüzünü güldürmek. Bu başkan, yönetim ve teknik ekibin düşüncesi. Bu maçtaki duyguyu bırakmamamız gerekiyor" diye konuştu.

"BU TAKIM GENÇ, DİNAMİK VE İYİ ABİLERDEN KURULU BİR TAKIM"

Ara transfer dönemini değerlendiren Tekke, "Aslında hedefimiz 4 veya 5 oyuncu almaktı. 3 oyuncu alabildik. 4 aldığımızı düşündük ama başka kaynaklı sebeplerle olmadı. 4’ü kaçırdık. Kenar oyuncusu talebimiz vardı. Dün geceye kadar herkes elinden geleni yaptı fakat gerçekleşmedi. Bundan sonra bu takımla birlikte devam edeceğiz. Bu takım genç, dinamik ve iyi abilerden kurulu bir takım. Olumlu şeyler yapabiliyormuşuz. Bu oyuncularımın bazen kaybederek, hata yaparak da öğrenmeye ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Biz bu desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BUGÜN YENDİK AMA HAKEMDEN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM"

Fenerbahçe maçının önemi hakkındaki soruya da cevap veren Fatih Tekke, "Maçın önemi malum. Biz maç maç gidiyoruz. Evimizde oynanacak bir maç ve kazanabiliriz. Bu mücadeleyi sadece Fenerbahçe’ye değil, kimle oynarsak oynayalım göstermek zorundayız. Taraftarlardan destek istiyoruz. Hakem konusu asıl söyleyeceğim şey. İyi oynadık diyorsunuz, bugün yendik ama hakemden hiç memnun değilim. Kenarda rahatsız olduğum şeyler oluyor. Bunu yenerken de söylemem gerekiyor. Yenildiğimde de rahatsız etmeyenler var ama hissediyorum, görüyorum, yaşıyorum. Fenerbahçe maçı da diğer maçlar gibi bir maç. Aynı konsantreyle taraftarımızı güldürmeye çalışacağız. Ekstra bir motivasyonumuz olmayacak" ifadelerini kullandı.