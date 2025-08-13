SPOR

Fenerbahçe'de tam 4374 gün sonra bir ilk! Taraftarı şimdiden heyecan sardı...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin stadında 12 yıl aradan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği çalacak. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u eleyerek yoluna play-off turunda devam eden Fenerbahçe'de bu turda Benfica ile karşı karşıya gelecek.

12 YIL SONRA BİR İLK

Sarı-Lacivertliler 20 Ağustos tarihinde oynanacak olan Benfica mücadelesinde uzun süre sonra bir ilk yaşayacak. İlk ayağı Kadıköy'de oynanacak maçta, tam 4374 gün sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi müziği çalacak.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'na en son 2013 yılında çıktı. Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe, maçı 3-0 kaybetti. Sarı-lacivertliler, rövanşta da İngiliz rakibine Londra'da 2-0 mağlup oldu.

