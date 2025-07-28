SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe'de taraftarın istediği yıldız geliyor! 15 milyon Euro ödenip, Kadıköy'e indirilecek

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu 22 yaşındaki kanat oyuncusu Armand Lauriente transferinde mutlu sona ulaştı. Jose Mourinho'nun da onayını alan bu transfer, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

Fenerbahçe'de taraftarın istediği yıldız geliyor! 15 milyon Euro ödenip, Kadıköy'e indirilecek
Emre Şen

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Avusturya liginde forma giyen genç yetenek Armand Lauriente'yi radarına almıştı. Uzun süren görüşmelerin ardından kulüpler arasında anlaşma sağlandı ve Lauriente, Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

TARAFTARLAR ÇOK İSTİYORDU

Fenerbahçe de taraftarın istediği yıldız geliyor! 15 milyon Euro ödenip, Kadıköy e indirilecek 1

Lauriente transferi, Fenerbahçe'nin gelecek sezonki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Hızlı, teknik ve skorer özelliklere sahip olan genç oyuncu, taraftarların istediği isimlerin başında geliyordu.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe de taraftarın istediği yıldız geliyor! 15 milyon Euro ödenip, Kadıköy e indirilecek 2

Fenerbahçe'nin Lauriente transferi için Laurienté'ye 15 milyon Euro bonservis ödeyeceği iddia edildi. Son bir aksilik olmaması durumunda yıldız oyuncuyla imzalar kısa süre içinde atılacak.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta transfer rekoru kırıldı! 25 milyon Euro'ya Rusya'ya transfer olduBeşiktaş'ta transfer rekoru kırıldı! 25 milyon Euro'ya Rusya'ya transfer oldu
Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den şampiyonluk açıklamasıFenerbahçe'nin yıldızı Fred'den şampiyonluk açıklaması
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe transfer haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

Diyanet’te 270 bin dolarlık rüşvet iddiası! Ahmet Daştanbek’in o paylaşımları ortaya çıktı, atın üstünden inmemiş…

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

18 yaşından küçük kızlarla videoları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı! Solskjaer son maçına çıkıyor...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile her konuda anlaşmaya varıldı! Solskjaer son maçına çıkıyor...

Fenerbahçe'de taraftarın istediği yıldız geliyor! 15 milyon Euro ödenip, Kadıköy'e indirilecek

Fenerbahçe'de taraftarın istediği yıldız geliyor! 15 milyon Euro ödenip, Kadıköy'e indirilecek

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında güldüren soru! Osimhen'in yanında yanıltmak için öyle bir ismi verdiler ki...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında güldüren soru! Osimhen'in yanında yanıltmak için öyle bir ismi verdiler ki...

Futbol dünyasında böylesi görülmedi! Ankaragücü'ne haber vermeden Rusya'ya imza attı

Futbol dünyasında böylesi görülmedi! Ankaragücü'ne haber vermeden Rusya'ya imza attı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.