Fenerbahçe'de taraftarın istediği yıldız geliyor! 15 milyon Euro ödenip, Kadıköy'e indirilecek

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Özellikle kanat bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Avusturya liginde forma giyen genç yetenek Armand Lauriente'yi radarına almıştı. Uzun süren görüşmelerin ardından kulüpler arasında anlaşma sağlandı ve Lauriente, Fenerbahçe'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

TARAFTARLAR ÇOK İSTİYORDU

Lauriente transferi, Fenerbahçe'nin gelecek sezonki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor. Hızlı, teknik ve skorer özelliklere sahip olan genç oyuncu, taraftarların istediği isimlerin başında geliyordu.

15 MİLYON EURO ÖDENECEK

Fenerbahçe'nin Lauriente transferi için Laurienté'ye 15 milyon Euro bonservis ödeyeceği iddia edildi. Son bir aksilik olmaması durumunda yıldız oyuncuyla imzalar kısa süre içinde atılacak.