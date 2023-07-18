Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi olmuştu! Kim Min-Jae, dünya devine imzayı attı! 50 milyon euro...

Son dakika haberleri: 2021/22 sezonunun başında dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın özel isteğiyle Beijing Guoan takımından Fenerbahçe'ye transfer edilen Kim Min-Jae, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı.

NAPOLI'DE ŞAMPİYON OLDU

Sarı - lacivertli kulüpte geçirdiği başarılı sezonun ardından İtalya ekibi Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında transfer olan Kim Min-Jae, takımıyla Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

RESMEN AÇIKLANDI

Kazanılan zaferde büyük rol oynayan ve Avrupa devlerinin radarında yer alan Güney Koreli yıldızın yeni adresi resmen açıklandı. Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Kim Min-Jae ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

50 MİLYON EURO

Açıklamada 26 yaşındaki stoper için 50 milyon euro bonservis bedeli ödendiği kaydedildi.

