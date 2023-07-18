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Fenerbahçe'de taraftarın sevgilisi olmuştu! Kim Min-Jae, dünya devine imzayı attı! 50 milyon euro...

18.07.2023 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye 2021/22 sezonunun başında transfer olan ve kısa süre içinde gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplayan Kim Min-Jae, 18 milyon euro bedelle Napoli'ye transfer olmuştu. İtalyan ekibiyle Serie A şampiyonluğu yaşayan ve kazanılan zaferde başrol oynayan Koreli futbolcunun yeni adresi ise resmen belli oldu. Dünya devi Bayern Münih, Kim Min-Jae'yi kadrosuna kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: 2021/22 sezonunun başında dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'nın özel isteğiyle Beijing Guoan takımından Fenerbahçe'ye transfer edilen Kim Min-Jae, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı.

NAPOLI'DE ŞAMPİYON OLDU

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Sarı - lacivertli kulüpte geçirdiği başarılı sezonun ardından İtalya ekibi Napoli'ye 18 milyon euro karşılığında transfer olan Kim Min-Jae, takımıyla Serie A şampiyonluğu yaşamıştı.

RESMEN AÇIKLANDI

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Kazanılan zaferde büyük rol oynayan ve Avrupa devlerinin radarında yer alan Güney Koreli yıldızın yeni adresi resmen açıklandı. Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, Kim Min-Jae ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

50 MİLYON EURO

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Açıklamada 26 yaşındaki stoper için 50 milyon euro bonservis bedeli ödendiği kaydedildi.

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