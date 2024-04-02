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Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı! Olağanüstü Genel Kurul'da ağırlıklı olarak 'Galatasaray maçına çıkmayalım' görüşü hakim...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.04.2024 08:07
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Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı. Haftalardır beklenen Olağanüstü Genel Kurul bugün yapılacak. Fenerbahçe yönetimi, haksızlığa uğradıkları gerekçesiyle üyeleriyle birleşip ortak kararlar alacak. Bundan sonraki yol haritası için toplanan sarı-lacivertlilerde tarihi kararlar alınabilir.

Fenerbahçe'de tarihi gün geldi çattı! Olağanüstü Genel Kurul'da ağırlıklı olarak 'Galatasaray maçına çıkmayalım' görüşü hakim...

Fenerbahçe, son lig maçında Trabzonspor deplasmanında 3-2 kazanmış ve yaşanan olaylar bu mücadelenin önüne geçmişti. Ali Koç, bu maçın ardından camiaya seslenip, 2 Nisan Salı günü saat 17.00'de Olağanüstü Genel Kurul düzenleyeceğini ifade etmişti.

REKOR KATILIM BEKLENİYOR

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16 binden fazla kişinin katılması beklenen kongrede radikal kararlar alınabilir. Yapılacak oylamalarda ağırlıklı sonuç çıkması halinde Fenerbahçe yönetimi büyük sürprizlere imza atabilir.

"GALATASARAY MAÇINA ÇIKMAYALIM"

Fenerbahçe kongresinde ağırlıklı görüş olarak, 7 Nisan'da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finaline çıkmama fikri var. TFF ve MHK'ye tepki göstermek için bu kararı almak isteyen kongre üyeleri, yapılacak oylamalar sonrası fikrini ifade edecek.

LİGDEN ÇEKİLME KARARI YOK

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Hem genel kurulda hem de futbolcularda ligden çekilme gibi bir kararın olmadığı öğrenildi. Hangi şartta olursa olsun lige devam etmek isteyen sarı-lacivertlilerde, ligden çekilmeye yönelik herhangi bir oylama yapılmayacak.

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