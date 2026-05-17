SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Kerem Aktürkoğlu'ndan önümüzdeki sezon için meydan okuma!

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Eyüpspor maçı sonrası taraftardan özür dileyerek yeni sezon ve Dünya Kupası için iddialı konuştu.

Kerem Aktürkoğlu'ndan önümüzdeki sezon için meydan okuma!
Emre Şen
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanan kritik Eyüpspor mücadelesinin ardından Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu yayıncı kuruluşa çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli formayla geçirdiği sezona dair değerlendirmeler yapan başarılı oyuncu, kulübe olan aidiyetini vurgularken taraftarlara da gelecek sezon için net sözler verdi.

"FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİM, ÇOK MUTLUYUM"

Kerem Aktürkoğlu ndan önümüzdeki sezon için meydan okuma! 1

Aldığı transfer kararıyla ilgili konuşan ve sarı-lacivertli formayı giymekten duyduğu onuru dile getiren Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe forması giydiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım. Bu öncelikle bilinsin. Ben bir karar aldım ve Fenerbahçe'yi tercih ettim. Merak etmeyin, önümüzdeki sezon çok farklı olacak. Taraftarımıza mutlu günler yaşatacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

"SIKINTILI ATLATTIK, TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Kerem Aktürkoğlu ndan önümüzdeki sezon için meydan okuma! 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

İhtiyaç Kredisi

İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%3,39

Vade

0 Ay

Toplam Tutar

65.450 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Sezonun genelini ve Eyüpspor maçını değerlendiren milli futbolcu, taraftardan özür dileyerek şunları söyledi: "Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik ama her şeyde hayır var. Galibiyetle bitirmek isterdik, üzgünüz. Onlardan özür dileriz. Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bu sezonu sıkıntılı şekilde atlattık. Seneye çok güzel günler olacak, ben buna inanıyorum ve taraftarımız da inansın. Bizi her yerde desteklediler, Allah razı olsun. Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız!"

DÜNYA KUPASI HEYECANI

A Milli Takım formasıyla boy göstereceği Dünya Kupası hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu, milli formanın önemine dikkat çekti. Yıldız oyuncu, "Dünya Kupası ülkemiz için çok önemli. Yıllar sonra gidiyoruz. Çok yorucu bir sezon oldu ancak heyecanı bambaşka. Hepimiz bunun hayalini kurduk. Oraya gittiğimiz için mutluyuz ama orada da başarılı olmamız lazım. İnşallah takım ayırt etmeden birliktelik olur ve orada da başarılı olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 3
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladıAziz Yıldırım'ın hocası belli oldu! Serdar Ali Çelikler yayında açıkladı
Süper Lig'in gol kralı belli oldu!Süper Lig'in gol kralı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Çorlu'da silahlı çatışma! 2 polis şehit oldu

Çorlu'da silahlı çatışma! 2 polis şehit oldu

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

İşte Eurovision 2026 birincisi olan ülke! Tepkilerin odağındaki İsrail ise...

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Fiyat düşürüyorlar: 1 milyon 100 binden 850 bin TL'ye inen var

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

Günde 60 bin TL'lik buluyor: 'Ev, araba, arsa aldım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.