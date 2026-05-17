Kerem Aktürkoğlu'ndan önümüzdeki sezon için meydan okuma!

Trendyol Süper Lig'in son haftasında oynanan kritik Eyüpspor mücadelesinin ardından Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu yayıncı kuruluşa çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli formayla geçirdiği sezona dair değerlendirmeler yapan başarılı oyuncu, kulübe olan aidiyetini vurgularken taraftarlara da gelecek sezon için net sözler verdi.

"FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİM, ÇOK MUTLUYUM"

Aldığı transfer kararıyla ilgili konuşan ve sarı-lacivertli formayı giymekten duyduğu onuru dile getiren Kerem Aktürkoğlu, "Fenerbahçe forması giydiğim için çok mutlu ve gururluyum. Bir an bile bu formayı giydiğim için pişmanlık yaşamayacağım. Bu öncelikle bilinsin. Ben bir karar aldım ve Fenerbahçe'yi tercih ettim. Merak etmeyin, önümüzdeki sezon çok farklı olacak. Taraftarımıza mutlu günler yaşatacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

"SIKINTILI ATLATTIK, TARAFTARDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı %3,39 Vade 0 Ay Toplam Tutar 65.450 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Sezonun genelini ve Eyüpspor maçını değerlendiren milli futbolcu, taraftardan özür dileyerek şunları söyledi: "Daha güzel şeyler yaşatmak isterdik ama her şeyde hayır var. Galibiyetle bitirmek isterdik, üzgünüz. Onlardan özür dileriz. Söylenecek çok şey var ama söylemek istemiyorum. Bu sezonu sıkıntılı şekilde atlattık. Seneye çok güzel günler olacak, ben buna inanıyorum ve taraftarımız da inansın. Bizi her yerde desteklediler, Allah razı olsun. Seneye çok daha farklı şeyler konuşacağız!"

DÜNYA KUPASI HEYECANI

A Milli Takım formasıyla boy göstereceği Dünya Kupası hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu, milli formanın önemine dikkat çekti. Yıldız oyuncu, "Dünya Kupası ülkemiz için çok önemli. Yıllar sonra gidiyoruz. Çok yorucu bir sezon oldu ancak heyecanı bambaşka. Hepimiz bunun hayalini kurduk. Oraya gittiğimiz için mutluyuz ama orada da başarılı olmamız lazım. İnşallah takım ayırt etmeden birliktelik olur ve orada da başarılı olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.