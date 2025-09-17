Fenerbahçe'de Tedesco tercihi sonrası İsmail Kartal'dan ilk sözler! ‘‘El elden üstündür...’’

Süper Lig devi Fenerbahçe’de teknik direktör seçimi sırasında gündeme gelen isimlerden biri de İsmail Kartal’dı. Domenico Tedesco tercihi sonrası sessizliğe bürünen deneyimli teknik adam ilk kez açıklamada bulundu. İşte açıklamadan satır başları…

‘‘SÖYLEMEDĞİM SÖZLER, SÖYLEMİŞİM GİBİ…’’

İsmail Kartal, "Ben Fenerbahçe'nin evladıyım ama üzüldüğüm sadece bir nokta var. Aile ortamında Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya geldik. Orada sunum falan olmadı. Sadece sohbet ettik, genel ve güncel konular hakkında. Söylemediğim sözlerin söylemişim gibi basına sızdırılmasına kırıldım." ifadelerini kullandı.

‘‘EL ELDEN ÜSTÜNDÜR…’’

İsmail Kartal, "Hiç kimseye kırgınlığım yok. 99 puan, 99 golle çıtayı yükseğe koyduk. El elden üstündür, yeni gelen hocalar inşallah daha iyisini yapar. Fenerbahçe bunu hak ediyor." dedi.