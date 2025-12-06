SPOR

Herkes Osimhen'e, Osimhen de Beşiktaş'ın eski yıldızına hayran!

Victor Osimhen, eski futbolcu Mario Gomez için “Onu izlerken şaşkına döndüm” itirafında bulundu. Wolfsburg dönemindeki tecrübeleriyle yıldız golcünün zihniyetinin şekillendiğini anlattı. | Galatasaray haberleri ...

Herkes Osimhen'e, Osimhen de Beşiktaş'ın eski yıldızına hayran!
Emre Şen
Galatasaray’ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, Smallie adlı YouTube kanalına verdiği röportajda, kariyerinin ilk yıllarında Wolfsburg forması giyerken takım arkadaşı olduğu Mario Gomez’den büyük ölçüde etkilendiğini söyledi. “Wolfsburg’daki ilk dönemim beklentilerim gibi değildi. Sonra Mario Gomez geldi. Dünya futbolunda aklınıza gelebilecek en ölümcül forvetlerden biriydi” diyerek Gomez’e duyduğu hayranlığı dile getirdi.

MARIO GOMEZ'E HAYRANLIK DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Osimhen, Gomez’in sadece termin, bitiricilik ve saha okuma becerileriyle değil; “ofsayt çizgisini okuma, top kontrolü ve anlık karar verme” gibi yetenekleriyle de kendisi için rol model olduğunu belirtti. “Antrenmanlarda onu izliyordum; bazı gollerini, topa dokunuşlarını… Beni şaşkına döndürüyordu. Onunla çalışmak inanılmazdı” sözleriyle o dönemi özetledi.

‘BUNLARI GERÇEKTEN SEN Mİ YAPTIN?’

Osimhen, yalnızca Gomez’e değil, bir diğer idolü Cristiano Ronaldo’ya da övgüyle değindi. “Beni bazen saha dışında kendime bakarken ‘Bunları gerçekten sen mi yaptın?’ diye sorguluyorum” diyerek, başarı için gerekli olan azim ve disipline vurgu yaptı.

“HER KAZANDIĞIM KUPANIN, ATTIĞIM HER GOLÜN HAKKINI VERDİĞİME İNANIYORUM"

Galatasaray’da forma giydiği dönemde de aynı zihniyetle yoluna devam ettiğini belirten Nijeryalı forvet, “Her kazandığım kupanın, attığım her golün hakkını verdiğime inanıyorum. Yeteneğin tek başına yeterli olmadığını; saha içinde çok çalıştığın sürece başarının kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum” ifadeleriyle beklentilerini ve umutlarını ortaya koydu.

