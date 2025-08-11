SPOR

Fenerbahçe'de Tekni Direktör Mourinho'nun transferde artık sabrı taştı! Yönetime resti çekti... Ortalık karıştı

Fenerbahçe'de sürpriz bir şekilde gündeme gelen ve bir o kadar sürpriz bir şekilde iptal edilen Niko Jankovic transferi sonrası ortalık karıştı. Transferin gelen tepkiler üzerine iptal olduğu öğrenilirken Jose Mourinho'nun yönetime transfer konusunda resti çektiği öğrenildi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'de yeni sezonun startı verilirken Avrupa'da oynayacağı mücadele nedeniyle ilk hafta oynayacağı Alanyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Sarı-Lacivertliler birçok isimle temaslarını sürdürürken son olarak sürpriz bir şekilde ortaya çıkan HNK Rijeka ile Niko Jankovic'in transferi konusunda anlaşmaya varıldığı haberleri gündemi karıştırdı. Hırvat kulübü 5.6 milyon Euro ve satıştan yüzde 10 pay içeren teklifi kabul ederken, geleceğe yatırım olarak görülen ve alındıktan sonra başka takıma kiralanması planlanan 23 yaşındaki oyuncuya 4 yıllık sözleşme sunulmuştu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak transferde zaman ilerledikçe beklenmedik gelişmeler yaşandı ve Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek, Rijeka kulübündeki mevkidaşı Antonini Culina'yı arayıp, gelen tepkiler üzerine transferi bekletme kararı aldıklarını iletti. Sarı-lacivertli taraftarların sosyal medyada "Skriniar gibi 4 oyuncu gelecekti say say bitiremiyoruz", "Bissouma, Asensio, Kerem ve baba stoper beklerken biz kimleri konuşuyoruz", "Bunu hocanın istediğine bizi kimse inandıramaz" yorumları yaptığı Jankovic transferinde geri adım atılmasında en büyük etken teknik direktör Jose Mourinho oldu.

YÖNETİME RESTİ ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre; Yönetimin "Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Jankovic'i alıyoruz" bilgilendirmesine Portekizli hocanın tepkisi, "Geleceğe sonra yatırım yaparsınız. Önce benim istediğim oyuncuları alın. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için mücadele verirken, lig başlamışken ve herkes şampiyonluk isterken acil ihtiyacımız olan futbolcular alınsın" oldu.

TRANSFER İPTAL

Hem Mourinho hem de taraftarın olumsuz yaklaşımı Fenerbahçe yöneticilerine de geri adım attırdı. Bu transfer öncelikle ihtiyaçlar giderilene kadar rafa kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig son dakika fenerbahçe
