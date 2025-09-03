Fenerbahçe'de teknik direktör adaylarından Sebastian Hoeness açıklamalarda bulundu! Fenerbahçe ihtimalini açıkladı...

SPOR

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun ardında boşalan teknik adamlık koltuğu için adı geçen isimlerden Sebastian Hoeness, Fenerbahçe ile ilgilli açıklamalarda bulundu.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğu için arayışlar devam ediyor. Sarı lacivertli yönetim Mourinho’dan boşalan teknik adamlık koltuğuna yerli ve yabancı bir çok adayla görüşmelerde bulunurken, gümdemdeki Sebastian Hoeness’ten açıklamalar geldi. İşte detaylar…

HOENESS AÇIKLADI!

Sebastian Hoeness, ‘‘Fenerbahçe konusunda herhangi bir şey duymadım. Bu kesinlikle söz konusu bile değil. Doğru değil.’’ ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞÜLEN 2 İSİM VAR!

Teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou ile temas kurdu ve iki teknik adamın şartlarını sordu. Sarı lacivertliler iki isimlede görüşüp takımına başına birini getirmek istiyor.

İSMAİL KARTAL İHTİMALİ

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, İsmail Kartal ile Anadolu Hisarı’ndaki yalısında yeni bir görüşme gerçekleştirdi. İsmail Kartal, transfer görüşmesinin ardından Hamdi Akın'ın yalısından çıkış yaptı. Bu görüşmede tarafların sözlü olarak anlaştığı fakat Fenerbahçe’de yönetim kurulundaki görüş ayrılıkları İsmail Kartal isminin biraz daha beklemesine sebep oldu.

