Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın teknik ekibinde görev yapacak antrenörler belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kartal'ın teknik ekibinde şu isimler yer alıyor:

Yardımcı Antrenör: Recep Karatepe

Yardımcı Antrenör: Zeki Murat Göle

Yardımcı Antrenör: Kemal Kurak

Yardımcı Antrenör: Sercan Terzioğlu

Kaleci Antrenörü: Haluk Kaplan

Kaleci Antrenörü: Yasin Cirav

Atletik Performans Antrenörü: Cengiz Sirkan

Atletik Performans Antrenörü: Cihan Mert Cengiz

Analiz Uzmanı: Melikşah Sezgin

Analist: Kerem Güneş

Analist: Mehmet Turhan Demir

