Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho transfer için tarih verdi! Benfica eşleşmesi için iddialı konuştu...

Şampiyonlar Ligi’nde adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte açıklamalar…

‘‘GÖZTEPE MAÇINA ODAKLANMALIYIZ!’’

Jose Mourinho, "Duygusal anlamda yoğun bir maçtı. Oyuncularım çok iyi savaştı. Çalıştığımız her şeyi yaptılar. Bir sonraki turu unutup, Göztepe maçına odaklanmalıyız." dedi.

‘‘TAKIMA RUH KATTILAR’’

Jose Mourinho, taraftarın bu maçta verdiği katkıya değinerek, "Geçen yıl takım geriye düştüğünde negatif reaksiyon geliyordu. Bugün de gol yedik ama taraftar destek verdi, takıma ruh kattılar. Taraftarlar aptal değil, onlar için savaşan mücadele eden oyuncular görürlerse gerekeni yapıyorlar. Bugün harika bir atmosfer vardı." ifadelerini kullandı.

‘‘SEMEDO’NUN DAHA ERKEN GELMESİNİ İSTERDİM’’

Transferle alakalı sorulara değinen Jose Mourinho, "Asla kamuoyu önünde transferle ilgili yorumlar yapmıyorum. Sezon bittikten sonra başkana ve Mario Branco'ya rapor sundum. Sonra bu raporu Devin Özek'e de verdim. Sakin bir şekilde bekliyorum. Semedo'nun daha erken gelmesini isterdim. Bazen yanlış yapmaktansa, hiçbir şey yapmamak daha iyidir. Semedo, Duran ve Skriniar'ın katkısını herkes gördü." sözlerini sarf etti.

''SÖZLERİMİ DOĞRU YORUMLAYIN''

Jose Mourinho, "Sözlerimi doğru yorumlamak gerekiyor. Ben, 'Şampiyonlar Ligi takımı değil' derken 'Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takım değil' demek istemedim, 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek bir takım değil' demek istedim. Bu konuda bence hiç kimse beni suçlamaz. Avrupa Ligi, kazanabileceğimiz bir turnuva." dedi.

TRANSFER SORUSUNA YANITI OLAY OLDU!

Soru: "Benfica maçına kadar transfer bekliyor musunuz?"

Jose Mourinho, "Beklemiyorum. Bugün günlerden salı. Benfica maçına kadar böyle bir şeyin gerçekleşeceğini düşünmüyorum." dedi ve sosyal medyada ortalık karıştı.

''BENFICA MUTLU DEĞİLDİR''

Jose Mourinho, "Bence Benfica mutlu değildir. Feyenoord'u isterlerdi. Bizim Feyenoord'dan daha güçlü olduğumuzu biliyorlar." diyerek sözlerine son verdi.