Fenerbahçe'de teknik direktörlük için gündem Zico

İsmi Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaşmaya vardı.
Alman teknik adamın 2 yıllık imza attığı bildirildi. 52 yaşındaki Schmidt, Almanya’da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya’da Salzburg ve son olarak Çin’de Beijing Guoan’ı çalıştırmıştı.
Hollanda Ligi’nde 26 haftada 49 puan toplayan PSV, 4. Sırada yer aldı. Fenerbahçe’de ise Alex-Zico ikilisinin takımın başına geçme ihtimali her geçen gün daha da güçleniyor.
(AKŞAM)
Hüseyin Çimşir: Sezon sonu hesaplaşırız
Jose Sosa'dan şampiyonluk açıklaması
İtalya'da şampiyonu play-off belirleyecek
İtalyan ekibinde koronavirüs tespit edildi
Fenerbahçe'de temizlik başlıyor!
Mesut Bakkal'dan "teşvik primi" açıklaması
Alman futbolcu koronavirüse yakalandı
Fatih Terim'den 'koronavirüs' selamı!
Adı F.Bahçe'yle anılıyordu!
Olympiakos koronavirüs testini geçti
TFF'den koronavirüs için toplantı kararı
Sergen Yalçın'dan flaş açıklamalar
TFF'den kulüplere flaş hakem çağırısı
Beşiktaş aradığı kaleciyi Hollanda'da buldu
Dortmund - Schalke maçıma koronavirüs engeli
Vedat Muriqi için flaş iddia
Okuyucu Yorumları 1 yorum