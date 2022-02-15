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Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son aday Lucescu! Rumen hocanın ismi Ali Koç'un masasında

15.02.2022 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken son olarak gündeme Rumen teknik adam Mircea Lucescu geldi. Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'i çalıştıran Lucescu'nun Rusya ile yaşanan gerilimden rahatsız olduğu ve gelen teklife olumlu yanıt vereceği iddia edilirken, başkan Ali Koç'un ise henüz kararını vermediği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son aday Lucescu! Rumen hocanın ismi Ali Koç'un masasında

Spor Toto Süper Lig'de bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Fenebahçe'de büyük umutlarla başladığı sezonda üst üste gelen kötü sonuçların ardından Vitor Pereira ile yollar ayrılmıştı. Sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren başkan Ali Koç'un teknik direktör arayışları ise devam ediyor.

Gelecek sezonun planlamasını şimdiden yapmak isteyen ve işi bu kez şansa bırakmak istemeyen Ali Koç; Joachim Löw, Jorge Jesus ve Cuca ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Olası olumsuzluk durumunda B planını da hazırlamak isteyen sarılacivertlilerde gündeme Ukrayna Ligi'nde Dinamo Kiev'i çalıştıran Mircea Lucescu da geldi.

LUCESCU İSMİ ALİ KOÇ'UN MASASINDA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un danışmanlarından birisi daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran ve şampiyonluklar yaşayan Rumen teknik adamı Koç'a önerdi. Ali Koç'un bu fikir hakkında düşüncesinin henüz net olmadığı belirtilirken önceliğinin A, B ve C planı olarak belirlediği isimler olduğu öğrenildi. Eğer bu 3'lüden sonuç çıkmazsa Lucescu'nun takımın başına geçmesi için görüşmeler yapılacak.

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FENERBAHÇE GEÇEN SEZONUN GERİSİNDE

Fenerbahçe, Süper Lig'de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı. Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alıp 40 puanla 6. sırada yer alırken, geçtiğimiz sezon ise 25 haftalık periyotta 1 hafta BAY geçilirken 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı, 51 puanla 3. sırada konumlandı. 25 haftada 38 gol atan Kanarya kalesinde 30 gol gördü. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise bu süreçte 47 gol atarken, 26 gol yedi.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

Öte yandan Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu için Rusya ile yaşanan gerginlikten dolayı takımı Antalya'da tuttuğuna dair iddiaları gündem oldu.

Söz konusu haberleri yalanlayan Rumen teknik adam, "Ukrayna'nın her yerinde takımımla maça çıkarım. 2014'teki olaylarda Donetsk'te son ana kadar takımın başındaydım. Kimseden çekinmiyorum ve korkmuyorum. Dinamo Kiev'in ikinci bir karara kadar Antalya'dan ayrılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Takım hazırlıklarını tamamlayınca Kiev'e geri dönecek. Kamp programları üç ay önceden belirlendi. Bizim işimiz futbolu güzelleştirmek." diye konuştu.

Lucescu, yaptığı açıklamayla bir sorun olmadığını belirtse de yaşanan gerilimden rahatsız olduğu konuşulmaya devam ediyor.

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Ali Koç Fenerbahçe Futbol Kulübü
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