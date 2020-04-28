Fenerbahçe'de teknik direktörlük için sürpriz aday! Silas...

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için gündeme sürpriz bir isim geldi. Sporting'in başında Başakşehir karşısında büyük bir şok yaşan genç teknik adamın adı sarı lacivertlilerle anılıyor.

Portekiz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, son olarak Sporting'i çalıştıran teknik direktör Jorge Manuel Rebelo Fernandes (Silas) ile ilgileniyor

27 Eylül 2019'da göreve geldiği Sporting'den 4 Mart'ta ayrılan 43 yaşındaki Silas'ın Fenerbahçe'nin başına geçebileceği kaydedildi.

Haberde; Belenenses ve Sporting'de görev yapan Jorge Silas'ın henüz Portekiz dışında bir tecrübesi olmadığının altı çizildi.

Sporting'in başında 17 lig maçına çıkan; 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgiyle 31 puan toplayan Portekizli teknik adam Silas; beklentilerin altında kalmıştı.

BAŞAKŞEHİR ELEMİŞTİ

Silas'ın çalıştırdığı Sporting, ilk maçta 3-1 yendiği temsilcimiz Başakşehir'e deplasmanda uzatmalar sonucu 4-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne havlu atmıştı.

